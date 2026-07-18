Slovenská Kardashianka opäť rozpálila fanúšikov: Wau... Z dovolenky poslala záber ako z reklamy!

SICÍLIA - Klaudia Maniak si užíva letnú dovolenku na malebnej Sicílii, kam vyrazila v spoločnosti najbližších. Slovenská „Kardashianka“ ukázala svojim fanúšikom záber, ktorý pôsobí ako z titulnej strany módneho magazínu.
Klaudia Maniak, ktorá na Instagrame vystupuje pod prezývkou Just Klaudy, patrí medzi výrazné tváre slovenského šoubiznisu a fanúšikov si získala najmä svojím štýlom, odvahou a výraznou prezentáciou. Často púta pozornosť svojimi módnymi kreáciami a zábermi, na ktorých ukazuje svoj vycibrený vkus aj sebavedomie.
Tentoraz si dopriala oddych od bežných povinností a vyrazila na taliansku Sicíliu, kde si užíva spoločné chvíle so svojím synom Sebastiánom, mamou Katarínou Fujákovou a mladšími sestrami Chiarou a Paris. Exotická atmosféra ostrova jej očividne pristane a o dovolenkové momenty sa podelila aj so svojimi priaznivcami. Najväčšiu pozornosť však upútal záber, na ktorom pózuje v čiernych dvojdielnych plavkách priamo na skalách v mori. S kšiltovkou na hlave a prirodzeným dovolenkovým stylingom pôsobila ako z reklamnej kampane na letnú kolekciu.
Klaudia tak opäť ukázala, že vie zaujať nielen svojím vzhľadom, ale aj schopnosťou vytvoriť výrazný vizuálny moment. Pre slovenskú influencerku je leto ideálnym obdobím na oddych, cestovanie a čas strávený s rodinou. Počas pobytu na Sicílii si tak užíva nielen krásy talianskeho pobrežia, ale aj vzácne chvíle so svojimi najbližšími.
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