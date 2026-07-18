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Slovenská Kardashianka opäť rozpálila fanúšikov: Wau... Z dovolenky poslala záber ako z reklamy!

3. kolo Let´s Dance - Klaudia Maniak Zobraziť galériu (17)
3. kolo Let´s Dance - Klaudia Maniak (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/db © Zoznam/db

SICÍLIA - Klaudia Maniak si užíva letnú dovolenku na malebnej Sicílii, kam vyrazila v spoločnosti najbližších. Slovenská „Kardashianka“ ukázala svojim fanúšikom záber, ktorý pôsobí ako z titulnej strany módneho magazínu.

Klaudia Maniak, ktorá na Instagrame vystupuje pod prezývkou Just Klaudy, patrí medzi výrazné tváre slovenského šoubiznisu a fanúšikov si získala najmä svojím štýlom, odvahou a výraznou prezentáciou. Často púta pozornosť svojimi módnymi kreáciami a zábermi, na ktorých ukazuje svoj vycibrený vkus aj sebavedomie.

Tentoraz si dopriala oddych od bežných povinností a vyrazila na taliansku Sicíliu, kde si užíva spoločné chvíle so svojím synom Sebastiánom, mamou Katarínou Fujákovou a mladšími sestrami Chiarou a Paris. Exotická atmosféra ostrova jej očividne pristane a o dovolenkové momenty sa podelila aj so svojimi priaznivcami. Najväčšiu pozornosť však upútal záber, na ktorom pózuje v čiernych dvojdielnych plavkách priamo na skalách v mori. S kšiltovkou na hlave a prirodzeným dovolenkovým stylingom pôsobila ako z reklamnej kampane na letnú kolekciu.

Klaudia Maniak na dovolenke na Sicílii ukázala dokonalú postavu.
Zobraziť galériu (17)
Klaudia Maniak na dovolenke na Sicílii ukázala dokonalú postavu.  (Zdroj: Instagram )

Klaudia tak opäť ukázala, že vie zaujať nielen svojím vzhľadom, ale aj schopnosťou vytvoriť výrazný vizuálny moment. Pre slovenskú influencerku je leto ideálnym obdobím na oddych, cestovanie a čas strávený s rodinou. Počas pobytu na Sicílii si tak užíva nielen krásy talianskeho pobrežia, ale aj vzácne chvíle so svojimi najbližšími.

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