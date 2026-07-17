Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!

BRATISLAVA - Babsy Jagušák Heribanová patrí k ženám, ktoré sú neustále v jednom kole. Okrem pracovných projektov sa naplno venuje svojim dvom deťom, čo so sebou prináša poriadnu dávku vyčerpania. Pomocnú ruku jej podáva mama, známa moderátorka Alena Heribanová, ktorá sa s radosťou venuje vnúčatám.
Pre každého rodiča je koniec školského roka vykúpením, no zároveň začiatkom logistického chaosu. Babsy však s manželom čaká nečakaný luxus v podobe voľných dní bez detského kriku, a to vďaka obetavej mame Alene Heribanovej. „Je to tak, bolo nám ponúknuté, že dcéra pôjde na nejakú túru po kaštieľoch a zámkoch... Tak ja sa veľmi teším z tejto ponuky, možno aj my niekam vyrazíme s mojim mužom,“ neskrýva nadšenie Babsy, pre ktorú je pomoc od mamy darom z nebies.
Hoci by mnohí na jej mieste okamžite plánovali divoké párty či drahé dovolenky v exotike, Babsy má o dokonalom úniku úplne inú, prekvapivo skromnú predstavu. Otvorene totiž priznáva, že jej telo aj myseľ už nutne potrebovali stopku. „Mne úplne stačí byť v tichu. Ja som tak prestimulovaná a preťažená počas školského roka, že moja ideálna vízia oddychu je taká, že som len doma na záhrade, prípadne sa okúpem v bazéne a niečo dobré si prečítam. Nemám nejaké veľké ciele ani ambície tento rok,“ dodáva s úsmevom Babsy.
Horúce mesiace využíva na to, aby svojmu telu vrátila všetko, o čo ho počas stresujúcich mesiacov ukrátila. „V lete sa viac starám, veľmi dbám na starostlivosť o pokožku,“ prízvukuje influencerka, ktorá je známa svojím ekologickým prístupom k životu. Ten sa snaží pretaviť aj do svojej kozmetickej taštičky. „Snažím sa vyberať si takú, ktorá je udržateľná, pretože to sú témy, ktoré sú mi roky veľmi blízke, a snažím sa vyberať aj takú, ktorá je hypoalergénna a zbytočne nedráždi moju pokožku. A vďaka tomu, že som skôr minimalistka, tak mám pocit, že tá pleť je oveľa lepšia, krajšia a žiarivejšia,“ odhaľuje tajomstvo svojej pleti Babsy, ktorú sa jej podarilo zdokonaliť vďaka organickej kozmetike Codex Labs.
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„Ja som verná veciam, ktoré mi fungujú. Čiže akonáhle nájdem niečo, čo mi funguje, tak som veľmi lojálny zákazník a spotrebiteľ a mám rada úplne jednoduchú skincare, ktorá má len pár krokov,“ dodáva Babsy, ktorá odhalila ako vyzerá jej minimalistická rutina, no aj to, na koho vsádza, keď má predsa len otestovať nejakú kozmetickú novinku!
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