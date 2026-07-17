Piatok17. júl 2026, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!

Babsy Heribanová Zobraziť galériu (16)
Babsy Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Babsy Jagušák Heribanová patrí k ženám, ktoré sú neustále v jednom kole. Okrem pracovných projektov sa naplno venuje svojim dvom deťom, čo so sebou prináša poriadnu dávku vyčerpania. Pomocnú ruku jej podáva mama, známa moderátorka Alena Heribanová, ktorá sa s radosťou venuje vnúčatám.

Pre každého rodiča je koniec školského roka vykúpením, no zároveň začiatkom logistického chaosu. Babsy však s manželom čaká nečakaný luxus v podobe voľných dní bez detského kriku, a to vďaka obetavej mame Alene Heribanovej. „Je to tak, bolo nám ponúknuté, že dcéra pôjde na nejakú túru po kaštieľoch a zámkoch... Tak ja sa veľmi teším z tejto ponuky, možno aj my niekam vyrazíme s mojim mužom,“ neskrýva nadšenie Babsy, pre ktorú je pomoc od mamy darom z nebies.

Hoci by mnohí na jej mieste okamžite plánovali divoké párty či drahé dovolenky v exotike, Babsy má o dokonalom úniku úplne inú, prekvapivo skromnú predstavu. Otvorene totiž priznáva, že jej telo aj myseľ už nutne potrebovali stopku. „Mne úplne stačí byť v tichu. Ja som tak prestimulovaná a preťažená počas školského roka, že moja ideálna vízia oddychu je taká, že som len doma na záhrade, prípadne sa okúpem v bazéne a niečo dobré si prečítam. Nemám nejaké veľké ciele ani ambície tento rok,“ dodáva s úsmevom Babsy.

Horúce mesiace využíva na to, aby svojmu telu vrátila všetko, o čo ho počas stresujúcich mesiacov ukrátila. „V lete sa viac starám, veľmi dbám na starostlivosť o pokožku,“ prízvukuje influencerka, ktorá je známa svojím ekologickým prístupom k životu. Ten sa snaží pretaviť aj do svojej kozmetickej taštičky. „Snažím sa vyberať si takú, ktorá je udržateľná, pretože to sú témy, ktoré sú mi roky veľmi blízke, a snažím sa vyberať aj takú, ktorá je hypoalergénna a zbytočne nedráždi moju pokožku. A vďaka tomu, že som skôr minimalistka, tak mám pocit, že tá pleť je oveľa lepšia, krajšia a žiarivejšia,“ odhaľuje tajomstvo svojej pleti Babsy, ktorú sa jej podarilo zdokonaliť vďaka organickej kozmetike Codex Labs.

Alena Heribanová vyspovedala českú vedkyňu zo Silicon Valley: V tomto je aj pre vás anjel strážny Prečítajte si tiež

Alena Heribanová vyspovedala českú vedkyňu zo Silicon Valley: V tomto je aj pre vás anjel strážny

„Ja som verná veciam, ktoré mi fungujú. Čiže akonáhle nájdem niečo, čo mi funguje, tak som veľmi lojálny zákazník a spotrebiteľ a mám rada úplne jednoduchú skincare, ktorá má len pár krokov,“ dodáva Babsy, ktorá odhalila ako vyzerá jej minimalistická rutina, no aj to, na koho vsádza, keď má predsa len otestovať nejakú kozmetickú novinku!

Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Barbara JagušákBabsy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Milota Havránková, Zdena Studenková
Učila Zdenu Studenkovú: Legenda slovenskej fotografie to o herečke povedala na plné ústa!
Domáci prominenti
Tajomstvo ich lásky: Tamara
Tajomstvo ich lásky: Tamara Heribanová prezradila, prečo im to s Braňom stále funguje! Stačí jedna vec
Domáci prominenti
Krst novej knihy Tamary
Výchova podľa Babsy Jagušák: Ona zakazuje, manžel dovoľuje! Zhodnú sa vôbec na niečom?
Domáci prominenti
Babsy Jagušák sa mužovi
Babsy Jagušák sa mužovi najviac páčila PO pôrode: Má opačný problém ako ostatné ženy!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!
Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!
Prominenti
Objavený rímsky vojenský tábor v Šuranoch ukrýval stopy krvavého boja
Objavený rímsky vojenský tábor v Šuranoch ukrýval stopy krvavého boja
Správy
Organizátori IQOS Curious City na Pohoda 2026: Prišli sme s ideou vytvoriť malé mesto priamo na festivale
Organizátori IQOS Curious City na Pohoda 2026: Prišli sme s ideou vytvoriť malé mesto priamo na festivale
Videorozhovory

Domáce správy

Robert Fico
Vláda odmieta hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni
Domáce
Veľký MANUÁL na cesty:
Veľký MANUÁL na cesty: Záchranári radia, čo NESMIE chýbať v lekárničke! Aké CHYBY vás vyjdú draho?
Zaujímavosti
Remišová kritizuje Kaliňáka pre
Remišová kritizuje Kaliňáka pre projekt Kukurice: Podáva podnet na NKÚ!
Domáce
Strečno láka na nočné prehliadky: Hrad odkryje štyri príbehy z dávnej i nedávnej histórie
Strečno láka na nočné prehliadky: Hrad odkryje štyri príbehy z dávnej i nedávnej histórie
Žilina

Zahraničné

Ilustračné foto
HRÔZA na dovolenke: Dievčaťu (11) vtiahol odtok vlasy, nasledoval boj o život! 45-minútová resuscitácia
Zahraničné
Poľská analytička: Rusko zvyšuje
Poľská analytička: Rusko zvyšuje tlak na región, možná je ďalšia provokácia
Zahraničné
Archeológovia odkryli pri egyptskom
Archeológovia odkryli pri egyptskom Luxore 3000-ročnú hrobku - galéria | Dromedár.sk
dromedar.sk
Dovolenkári, POZOR: Ubytovanie v
Dovolenkári, POZOR: Ubytovanie v EÚ zdraželo skoro o polovicu, TU narástli ceny najviac!
Zahraničné

Prominenti

Babsy Heribanová
Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!
Domáci prominenti
Princ Charles a Camilla
Rodinná idylka v paláci? Ani omylom! Camilla má stále Harryho plné zuby, neobmäkčil ju ani kráľ!
Zahraniční prominenti
FOTO Czoborovej sa smola lepí
Czoborovej sa smola lepí na päty: Myslela si, že najhoršie má za sebou... Prišla ďalšia krutá rana!
Domáci prominenti
Známe ženy v spoločnosti
Známe ženy v spoločnosti žiarili, ale ona? Českú režisérku hanba nefackuje!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Veľký MANUÁL na cesty:
Veľký MANUÁL na cesty: Záchranári radia, čo NESMIE chýbať v lekárničke! Aké CHYBY vás vyjdú draho?
Zaujímavosti
FOTO Svetový REKORD na aukcii:
Svetový REKORD na aukcii: FOTO Kostru T-Rexa predali za ŠIALENÚ sumu! Pobúrení vedci však hovoria o obrovskej CHYBE
Zaujímavosti
Starší ako pyramídy aj
Starší ako pyramídy aj Stonehenge: 4000-ročný strom mrazivým hlasom veští smrť
dromedar.sk
Shane Rigney skončil v
Obľúbený televízny šéfkuchár skončil v nemocnici: Po zákroku varuje pred jedným zlozvykom
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend v prevencii: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce

Ekonomika

Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Klientov známej banky čakajú obmedzenia: Cez víkend sa nebude dať platiť kartou!
Klientov známej banky čakajú obmedzenia: Cez víkend sa nebude dať platiť kartou!
Strnad prepisuje dejiny: Jeho slovenská skupina bude vyzbrojovať USA, v Iowe postaví závod za stovky miliónov!
Strnad prepisuje dejiny: Jeho slovenská skupina bude vyzbrojovať USA, v Iowe postaví závod za stovky miliónov!

Šport

Príbeh ikonickej FOTOgrafie, ktorá obletela svet: Messi a Yamal píšu futbalový osud
Príbeh ikonickej FOTOgrafie, ktorá obletela svet: Messi a Yamal píšu futbalový osud
Španielsko
Pomohli Argentíne rozhodcovia a FIFA? Messi má všetkého dosť, takto rázny odkaz snáď ešte nikdy nedal
Pomohli Argentíne rozhodcovia a FIFA? Messi má všetkého dosť, takto rázny odkaz snáď ešte nikdy nedal
MS vo futbale
FOTO Fantastická správa z Balkánu: Slovensko má mladučkého majstra Európy!
FOTO Fantastická správa z Balkánu: Slovensko má mladučkého majstra Európy!
Ostatné
Barcelona mu ukázala chrbát, lukratívne adresy odmietol: Zostane Rashford v Manchestri United?
Barcelona mu ukázala chrbát, lukratívne adresy odmietol: Zostane Rashford v Manchestri United?
Premier League

Auto-moto

FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Pracovný pohovor
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
Pracovné prostredie
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Pracovné prostredie
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Zákony

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Rady a tipy

Technológie

Netflix zapojil AI do 300 titulov. Niektoré drahé scény by bez nej vôbec nevznikli, tvrdí
Netflix zapojil AI do 300 titulov. Niektoré drahé scény by bez nej vôbec nevznikli, tvrdí
Filmy a seriály
USA čakajú dlhé roky v Perzskom zálive. Renomovaný stratég načrtol budúcnosť vojny s Iránom
USA čakajú dlhé roky v Perzskom zálive. Renomovaný stratég načrtol budúcnosť vojny s Iránom
Moderná vojna a konflikty
Samsung 22. júla ovládne Bratislavu. Nové skladačky oslávi koncertom a veľkou dronovou show nad Dunajom
Samsung 22. júla ovládne Bratislavu. Nové skladačky oslávi koncertom a veľkou dronovou show nad Dunajom
Samsung
Slovenskom sa šíria čoraz presvedčivejšie podvody. Nebezpečný malvér CloudEyE útočí až o 300 % častejšie
Slovenskom sa šíria čoraz presvedčivejšie podvody. Nebezpečný malvér CloudEyE útočí až o 300 % častejšie
Bezpečnosť

TN LIVE

Zomrela oscarová herečka Brenda Frickerová. Preslávil ju film Sám doma 2: Stratený v New Yorku
Zomrela oscarová herečka Brenda Frickerová. Preslávil ju film Sám doma 2: Stratený v New Yorku
Zahraničné
VIDEO: Obyvateľov Seattlu prekvapil bizarný tvor. „Jimothy“ sa stal virálnou senzáciou
VIDEO: Obyvateľov Seattlu prekvapil bizarný tvor. „Jimothy“ sa stal virálnou senzáciou
Zahraničné
Hudobníčke z legendárnej kapely diagnostikovali agresívnu formu rakoviny mozgu. Kolegyne zbierajú peniaze na liečbu
Hudobníčke z legendárnej kapely diagnostikovali agresívnu formu rakoviny mozgu. Kolegyne zbierajú peniaze na liečbu
Zahraničné
Koniec bezplatnému čapovaniu pitnej vody? Fontánky v Bratislave ničia vandali
Koniec bezplatnému čapovaniu pitnej vody? Fontánky v Bratislave ničia vandali
Domáce

Bývanie

Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov

Pre kutilov

Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú vo vzťahoch najšťastnejšie: Astrológovia tvrdia, že za tým stojí jedna ich vlastnosť
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú vo vzťahoch najšťastnejšie: Astrológovia tvrdia, že za tým stojí jedna ich vlastnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z vysnívanej dovolenky je
Zahraničné
Z vysnívanej dovolenky je HOROR: Turistická loď pri známom rekreačnom rezorte VYHORELA! Na palube bolo 30 ľudí
Margarita Simonjanová je vernou
Zahraničné
Putinova blízka je v panike: Hrozivé varovanie Rusom! Nenechajte sa vyprovokovať k revolúcii ako v roku 1917
Ilustračné foto
Zahraničné
Cestujúci zostali v šoku: Vlak nečakane zastavil pre chýbajúci toaletný papier! Sprievodca ho išiel dokúpiť osobne
Katastrofa v obľúbenom Turecku:
Zahraničné
Katastrofa v obľúbenom Turecku: More vyplavuje hnus a zápach, problém s čistotou priznali už aj domáci

Ďalšie zo Zoznamu