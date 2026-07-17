Vláda odmieta hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Vláda SR berie na vedomie správu Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Upozorňuje na to, že trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a vláda naň nemá žiadny vplyv. Informovali o tom z tlačového oddelenia Úradu vlády SR.
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