HRÔZA na dovolenke: Dievčaťu (11) vtiahol odtok vlasy, nasledoval boj o život! 45-minútová resuscitácia

SESTRI LEVANTE - Dovolenka v talianskej destinácii sa pre milánsku rodinu skončila tragédiou. Odohrala sa v obľúbenom rezorte v Sestri Levante, ktoré navštevujú už roky, Jedenásťročné dievča bolo počas kúpania vtiahnuté pod hladinu vody po tom, čo sa jej vlasy zachytili v sacom otvore bazénovej filtrácie. Jej stav je vážny.
Podľa prvých informácií išlo o malý bazén pripomínajúci väčšiu vírivku, umiestnený pri drevených kabínkach vo vnútri rezortu. Dievča sa tam išlo okúpať spolu s matkou počas mimoriadne horúceho dňa. Voda nebola hlboká, no napriek tomu sa situácia zmenila na boj o život. Vlasy dieťaťa sa nečakane zachytili v odtoku, ktorý ju následne prudkou silou stiahol pod hladinu. Dievča sa nedokázalo samo vyslobodiť, píšu noviny Il Giorno Milano.
Ľudia z okolí okamžite utekali na pomoc, no vyťahovanie bolo mimoriadne náročné, pretože vlasy zostali pevne vtiahnuté do mechanizmu. Kým sa snažili dievča dostať na bezpečné miesto, niekto privolal záchranárov. Na miesto dorazila sanitka a záchranári resuscitovali dievča približne 45 minút.
Vrtuľníkom ju previezli do nemocnice
Záchranári zároveň privolali leteckú záchrannú službu. Dieťa najprv previezla sanitka Červeného kríža na výmennú heliportovú plochu, kde si ho prevzala helikoptéra. V priebehu niekoľkých minút bolo dievča dopravené do detskej nemocnice Gaslini v Janove. Lekári ju okamžite prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde zostáva v kritickom stave. Od momentu, keď ju vytiahli z vody, nenadobudla vedomie.
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Medzitým do rezortu dorazili karabinieri, ktorí bazénový systém zapečatili a začali vyšetrovanie. Vypočuli viacerých svedkov, vrátane ľudí, ktorí sa pokúšali dievča vyslobodiť. Matka je momentálne pri dcére v nemocnici a podľa vyšetrovateľov ju pravdepodobne vypočujú v najbližších dňoch.