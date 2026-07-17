Zásah pri požiari sa zmenil na drámu! Policajti sa dostali po paľbu, po streľbe hlásia zranených

(Zdroj: SITA/Henning Bagger/Ritzau Scanpix via AP)
KODAŇ - V meste Nørresundby na severe Dánska došlo v piatok k streľbe, pri ktorej utrpeli vážne zranenia policajt a ďalší dvaja ľudia vrátane predpokladaného páchateľa. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na miestne médiá.
Polícia zasahovala po nahlásení požiaru v priemyselnej zóne mesta. Oznámenie prijala o 13.39 h. Po príchode na miesto sa policajti dostali pod paľbu a streľbu opätovali, uviedla dánska verejnoprávna stanica DR.
(Zdroj: SITA/Henning Bagger/Ritzau Scanpix via AP)
Polícia oznámila, že streľba sa skončila približne o 15.00 h. Okolnosti incidentu naďalej vyšetruje.
Zatiaľ nie je známe, kto je treťou zranenou osobou. Zo záberov z miesta incidentu stúpal hustý čierny dym. Dánska polícia zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti.
(Zdroj: SITA/Henning Bagger/Ritzau Scanpix via AP)