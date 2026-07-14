Napätie eskaluje! Irán zasiahol dva tankery: Spojené arabské emiráty hrozia tvrdou odvetou

ABÚ ZABÍ - Iránske strely s plochou dráhou letu zasiahli dvoch tankerov Spojených arabských emirátov (SAE) v ománskych teritoriálnych vodách v Hormuzskom prielive. Oznámilo to dnes podľa agentúry Reuters ministerstvo obrany SAE s tým, že pri útoku zahynul indický člen posádky a osem ďalších ľudí utrpelo zranenia. Emiráty uviedli, že si vyhradzujú právo na odpoveď. Britská námorná služba UKMTO medzitým ohlásila, že neznámy projektil zasiahol v Ománskom zálive pri východnom pobreží Ománu tanker. Správy o zásahoch plavidiel prichádzajú po tom, ako v pondelok neskoro večer oznámili Spojené štáty novú vlnu úderov proti Iránu.
Iránske revolučné gardy neskôr počas noci na dnes podľa Reuters oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli a vyradili z prevádzky dvoch supertankerov, ktorých posádky neuposlúchli varovanie, vypli navigačné systémy a pokúsili sa preplávať "zaminovanou trasou". Vyhlásenie gárd ďalej uvádza USA podnecujú posádky plavidiel k použitiu nelegálnych plavebných dráh a že takáto spolupráca s nepriateľom povedie len k škodám, oneskoreniam vo znovuotvorení úžiny a k celosvetovej energetickej kríze.
Zranená posádka
Stav štyroch zranených členov posádky je vážny, oznámilo ministerstvo obrany SAE. To ďalej uviedlo, že na oboch tankeroch vypukol požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu. Či bol na palubách lodí náklad a či došlo k ekologickým škodám, vyhlásenie neuvádza. Emiráty iránske útoky odsúdili ako vážne porušenie medzinárodného práva, na ktoré chcú odpovedať. Ministerstvo obrany uviedlo, že podnikne všetky opatrenia, aby ochránilo suverenitu a bezpečnosť krajiny.
Hlásenie UKMTO o ďalšom zasiahnutom tankeri, a to asi 75 kilometrov severovýchodne od východného pobrežia Ománu, uvádza, že posádka je v poriadku. Na tomto plavidle neznámy projektil zasiahol strojovňu na pravoboku. Rozsah škôd správa nespomína. Od víkendu sa medzi americkými a iránskymi silami odohrali intenzívne raketové a dronové útoky. Teherán uviedol, že zasiahol americké vojenské zariadenia v regióne a ponecháva Hormuzský prieliv uzavretý, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že USA obnovujú námornú blokádu voči Iránu, podľa amerického námorníctva sa tak stane od utorka.
Konflikt na Blízkom východe prepukol 28. februára
Konflikt na Blízkom východe prepukol 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spoločne zaútočili na Irán. Ten v odvete zablokoval Hormuzský prieliv a začal útočiť na americké vojenské základne v okolitých krajinách. Pred vypuknutím vojny prechádzalo prielivom zhruba 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Najnovší vývoj však vyvoláva vážne obavy o budúcnosť dočasnej americko-iránskej dohody z minulého mesiaca. Tá mala viesť k znovuotvoreniu prielivu a k prerušeniu bojov, zatiaľ čo by obe strany využili ďalších 60 dní na vyjednávanie.