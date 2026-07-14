Ako vznikajú spišské párky? Tajomstvo je v storočnej receptúre

Poctivá receptúra, skúsenosti mäsiarskych majstrov aj výroba, pri ktorej to bez ručnej práce nejde. Čo stojí za príbehom obľúbených spišských párkov, ktoré mal rád aj prezident Masaryk?
Možno sa to stáva aj vám. Vrátite sa domov z kúpaliska, dlhého výletu alebo z rodinnej cyklotúry a po celom dni strávenom vonku sa začne hlásiť hlad. V chladničke žiadna pripravená večera nečaká, nikomu sa nechce stáť pri sporáku a donáška jedla by trvala celú večnosť. V takýchto momentoch je dobré spoľahnúť sa na klasiku, ktorá nesklame. Tak ako spišské párky. Mimochodom, na Slovensku sa prvýkrát začali vyrábať pred vyše sto rokmi a dodnes vznikajú podľa chránenej tradičnej receptúry, ktorá je prísne kontrolovaná.
Pochúťka aj na prezidentskom stole
Ako prví ich na začiatku minulého storočia ochutnávali maďarskí šľachtici a jedával ich aj prvý československý prezident Tomáš Garrique Masaryk. Na bežnú pochúťku, ktorú mnohí považujú za súčasť bežnej večere, je to celkom pôsobivý životopis, no nie?
Už vyše päťdesiat rokov sa vyrábajú aj v spoločnosti MECOM, ktorá na Slovensku patrí medzi lídrov mäsiarstva. Spoza jej brán každý deň odchádzajú aj obľúbené šunky, salámy či klobásy, no spišské párky sú pre mäsokombinát ikonickým produktom. Pri ich výrobe sa dodnes držia tradičnej chránenej receptúry, aby chutili tak, ako kedysi. A nie, nemusia vznikať iba na Spiši, ale z lásky k Slovensku prichádzajú na svet aj v Lučenci.
Precízna výroba
„Spišské párky patria medzi naše tradičné produkty, no zároveň sú technologicky náročné na výrobu. Držíme sa pri nej presne stanovenej receptúry, ktorá vyžaduje správny pomer hovädzieho a bravčového mäsa, kvalitné koreniny a precíznosť pri každom kroku výroby. Mäsová zmes musí byť dokonale vyšľahaná, správne vychladená a v presne stanovenom čase ňou plníme prírodné baranie črevo, aby sme následne párky údili na bukovom dreve. Práve kombinácia tradičného remesla, kvalitných surovín a poctivého výrobného procesu vytvára ich charakteristickú chuť, ktorú spotrebitelia oceňujú už niekoľko desaťročí,“ prezrádza Miroslav Matvija, prevádzkový riaditeľ spoločnosti MECOM.
Práve prísne dodržiavanie pravidiel pri výrobe sa podpisuje pod to, že obľúbenú mäsovú pochúťku s chuťou jedávajú celé generácie Slovákov. Obľúbili si ich jemne pikantnú chuť aj charakteristické chrupnutie, o ktoré sa pri prvom zahryznutí postará baranie črievko. A že majú spišské párky u nás veľa fanúšikov, potvrdzujú aj čísla. V MECOME ich denne dokážu vyrobiť až 8 ton a sú stálicami aj v sortimente privátnej značky K-Z lásky k tradícii, ktorú nájdu zákazníci iba na pultoch Kauflandu.
„Z množstva spišských párkov K-Z lásky k tradícii, ktoré na naše pulty dodá spoločnosť MECOM, by sa ušlo každému obyvateľovi Slovenska. Našim zákazníkom naozaj chutia, v predajniach sa ich ročne predá približne dvesto ton. Navyše vznikajú podľa tradičnej receptúry, vyrábajú sa výlučne z mäsa od domácich chovateľov, takže ide o produkt, ktorý je slovenský od prvej suroviny až po zabalenie,“ zdôrazňuje Simon Somsedík, nákupca spoločnosti Kaufland.
Naučiť sa ručné viazanie je celá veda
A čo je na tejto storočnej pochúťke okrem chránenej receptúry také výnimočné? Hoci ju dnes vyrábajú moderné linky, bez poctivého mäsiarskeho remesla by to nešlo.
„Spišské párky sú príkladom toho, že ani v modernej výrobe sa nedá všetko nahradiť technológiami. Aj preväzovanie párkov zostáva v rukách našich zamestnancov a medzi mäsiarmi sa hovorí, že človek sa to naučí až po prvých dvadsiatich tonách. Práve takéto detaily dokazujú, že mäsiarske remeslo musí mať základ v skúsenostiach, trpezlivosti a precíznosti,“ vysvetľuje Miroslav Matvija.
Slováci sú veľkí milovníci mäsa, no okrem tradičných párkov, šuniek či salám radi skúšajú aj nové chute. Aj preto z tunajších výrobných hál odchádzajú aj klobásky so syrom, obalené v slaninke či zatočené v tvare slimáka alebo marinovaná krkovička, ktoré stačí položiť na gril a o zvyšok sa postará oheň. Ako inak, všetky sú vyrobené z čerstvého mäsa, ktorého v Lučenci za mesiac spracujú približne 2 000 ton.
Obľúbené a slovenské
Dobrý nápad a poctivá receptúra sú jedna vec, lenže na to, aby si novinky našli svoje miesto aj v našich domácnostiach, potrebujú spoľahlivých partnerov. MECOM preto už viac ako 25 rokov spolupracuje s Kauflandom, ktorý prináša zákazníkom nielen obľúbenú klasiku, ale aj nové pochúťky.
„Počas letnej sezóny v našich predajniach rastie záujem o špeciality určené na grilovanie, a tak ponuku mäsového sortimentu v tomto období rozširujeme o rôzne druhy klobások, burgre či marinované mäso. Zákazníci sa však pravidelne vracajú aj k tradičným produktom, ktoré poznajú celé generácie. Aj preto ich na naše pulty prinášame pod značkou K-Z lásky k tradícii a podporujeme tak domácich dodávateľov, ktorí ich vyrábajú,“ dopĺňa nákupca Simon Somsedík.
Klasika, ktorá zaženie hlad
Dnes máme na výber viac než kedykoľvek predtým. Objavujeme nové chute, skúšame netradičné recepty, inšpirujeme sa svetovou kuchyňou, no potom príde obyčajný večer, keď sa vrátime z výletu a stavíme na istou. Na spišské párky. A úprimne, koľko špecialít sa dnes môže pochváliť, že ich mal rád prezident Masaryk, prežili prvú republiku aj všetko, čo prišlo po nich, a stále vedia zachrániť večeru?
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