FOTO z detstva slávnej milionárky: Uhádnete, kto je to malé dievčatko?

NEMECKO - Spoznáte známu blondínku z detských čias? Na prvý pohľad nevinné dievčatko z rodinnej fotografie dnes patrí medzi najvýraznejšie tváre európskeho šoubiznisu. Svoje spomienky zverejnila pri emotívnej príležitosti – nedožitých narodeninách svojej mamy. Uhádnete, o ktorú známu osobnosť ide?
Podnikateľka, fitnes trénerka, speváčka, herečka a bývalá modelka sa narodila 5. mája 1965 v Kolín nad Rýnom. Už od mladosti ju lákal svet módy a šoubiznisu, v ktorom sa postupne vypracovala na známu osobnosť nemeckej smotánky. Okrem modelingu sa venovala aj hudbe a neskôr sa presadila aj v televízii.
Jej manželom je známy nemecký podnikateľ, s ktorým tvorí stabilný pár už desaťročia. Svadbu mali v roku 1994 a odvtedy spolu vybudovali nielen úspešný biznis, ale aj rodinné zázemie. Spolu majú dve dcéry, ktoré vyrastali pred očami televíznych divákov. Slovenskí diváci ju môžu poznať najmä vďaka populárnej reality šou, ktorá bola vysielaná aj na televízii JOJ.
Tento zábavný formát sleduje luxusný život slávnej rodiny, ich cestovanie po svete, podnikanie aj každodenné situácie s dávkou humoru. V minulosti zavítali aj na Slovensko, čím si získali ešte väčšiu priazeň miestneho publika. Práve milionárka pre túto šou naspievala titulnú pieseň s názvom „Jet Set“, ktorá sa stala jej neodmysliteľnou súčasťou.
Pri smutnej príležitosti nedožitých 90. narodenín svojej mamy Anny Schmitz sa podelila so svojimi fanúšikmi o dojímavú spomienku. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z detstva. Spoznali ste ju?