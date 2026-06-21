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Vojna Beckhamovcov sa stupňuje: Cruz sa postavil za otca, Brooklyn prilieva olej do ohňa!

Vojna u Beckhamovcov naberá na obrátkach Zobraziť galériu (8)
Vojna u Beckhamovcov naberá na obrátkach (Zdroj: Instagram/cruzbeckham)
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LONDÝN - Zdá sa, že napätie v rodine Beckhamovcov ani zďaleka neutícha. Kým najstarší syn Brooklyna Beckhama (27) opäť obvinili z nepríjemného rýpnutia do vlastnej rodiny, jeho mladší brat Cruz Beckham (21) vyslal svetu celkom iný odkaz – verejne vzdal hold svojmu otcovi Davidovi Beckhamovi (51) a fanúšikovia v tom vidia jasný signál, na čej strane stojí.

Rozruch tentokrát vyvolala nová reklama, v ktorej Brooklyn propaguje donáškovú službu počas futbalových majstrovstiev sveta. V spote s úsmevom hovorí, že zápasy sleduje z domu, pretože je to „dlhý príbeh“. Následne namiesto jedla vloží do tašky vstupenky na šampionát a s významným pohľadom do kamery poznamená, že ich môže dostať „niekto iný“.

Vojna Bechkamovcov naberá na obrátkach
Zobraziť galériu (8)
Vojna Bechkamovcov naberá na obrátkach  (Zdroj: Instagram/cruzbeckham)

Hoci reklama pôsobí na prvý pohľad nevinne, viacerí ju vnímali ako ďalšie podpichnutie smerom k jeho rodičom. Podľa zdrojov blízkych rodine mali byť David aj Victoria Beckhamovci z celej situácie sklamaní a zarmútení. O to viac, že ich vzťahy s Brooklynom sú už dlhší čas veľmi napäté.

Brooklyn Beckham a Nicola Peltz
Zobraziť galériu (8)
Brooklyn Beckham a Nicola Peltz  (Zdroj: profimedia.sk)

Pred niekoľkými mesiacmi totiž Brooklyn šokoval fanúšikov vyhlásením, že sa nechce zmieriť so svojou rodinou. Tvrdil, že konečne nie je nikým manipulovaný a prvýkrát v živote sa postavil sám za seba. Odvtedy sa špekulácie o hlbokej rodinnej kríze len stupňujú.

Vojna u Beckhamovcov naberá na obrátkach
Zobraziť galériu (8)
Vojna u Beckhamovcov naberá na obrátkach  (Zdroj: Instagram/cruzbeckham)

„Robiť si reklamu na téme rodinného odcudzenia, zatiaľ čo jeho blízki trpia, nepôsobí práve citlivo,“ citoval istý britský denník zdroj z okolia rodiny. Ten dokonca naznačil, že Brooklyn využíva meno svojho slávneho futbalového otca na vlastný prospech.

David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham
Zobraziť galériu (8)
David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham  (Zdroj: Profimedia)

Práve v čase, keď sa okolo reklamy rozpútala diskusia, prišiel Cruz s gestom, ktoré mnohí označili za jasnú podporu Davida. Počas prvého zápasu Anglicka na majstrovstvách sveta si vlastnoručne upravil dres a na chrbát fixkou napísal ikonické číslo 7, s ktorým jeho otec dlhé roky žiaril v reprezentácii.

David Beckham so svojím synom najmladším synom Cruzom
Zobraziť galériu (8)
David Beckham so svojím synom najmladším synom Cruzom  (Zdroj: SITA)

Celý proces zachytila Cruzova priateľka Jackie Apostel a fanúšikov najviac dojalo, že David následne dres osobne podpísal. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, podľa ktorých išlo o nenápadný, no veľmi výrečný odkaz smerom k rodinnému konfliktu.

Vojna Beckhamovcov sa stupňuje:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: SITA)

David Beckham pritom patrí medzi najväčšie legendy anglického futbalu. Na svetových šampionátoch štartoval v rokoch 1998, 2002 a 2006, strelil tri góly a stal sa prvým anglickým hráčom, ktorý skóroval na troch rôznych majstrovstvách sveta.

David a Victoria Beckhamovci
Zobraziť galériu (8)
David a Victoria Beckhamovci  (Zdroj: SITA)

Zatiaľ čo Brooklyn opäť čelí kritike za svoje kroky, Cruz si získava sympatie tým, že verejne prejavuje úctu k otcovej kariére. Otázkou zostáva, či sa rozdelená rodina ešte niekedy dokáže zmieriť, alebo sa priepasť medzi Brooklynom a zvyškom Beckhamovcov bude naďalej prehlbovať.

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