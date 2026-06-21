Vojna Beckhamovcov sa stupňuje: Cruz sa postavil za otca, Brooklyn prilieva olej do ohňa!

LONDÝN - Zdá sa, že napätie v rodine Beckhamovcov ani zďaleka neutícha. Kým najstarší syn Brooklyna Beckhama (27) opäť obvinili z nepríjemného rýpnutia do vlastnej rodiny, jeho mladší brat Cruz Beckham (21) vyslal svetu celkom iný odkaz – verejne vzdal hold svojmu otcovi Davidovi Beckhamovi (51) a fanúšikovia v tom vidia jasný signál, na čej strane stojí.
Rozruch tentokrát vyvolala nová reklama, v ktorej Brooklyn propaguje donáškovú službu počas futbalových majstrovstiev sveta. V spote s úsmevom hovorí, že zápasy sleduje z domu, pretože je to „dlhý príbeh“. Následne namiesto jedla vloží do tašky vstupenky na šampionát a s významným pohľadom do kamery poznamená, že ich môže dostať „niekto iný“.
Hoci reklama pôsobí na prvý pohľad nevinne, viacerí ju vnímali ako ďalšie podpichnutie smerom k jeho rodičom. Podľa zdrojov blízkych rodine mali byť David aj Victoria Beckhamovci z celej situácie sklamaní a zarmútení. O to viac, že ich vzťahy s Brooklynom sú už dlhší čas veľmi napäté.
Pred niekoľkými mesiacmi totiž Brooklyn šokoval fanúšikov vyhlásením, že sa nechce zmieriť so svojou rodinou. Tvrdil, že konečne nie je nikým manipulovaný a prvýkrát v živote sa postavil sám za seba. Odvtedy sa špekulácie o hlbokej rodinnej kríze len stupňujú.
„Robiť si reklamu na téme rodinného odcudzenia, zatiaľ čo jeho blízki trpia, nepôsobí práve citlivo,“ citoval istý britský denník zdroj z okolia rodiny. Ten dokonca naznačil, že Brooklyn využíva meno svojho slávneho futbalového otca na vlastný prospech.
Práve v čase, keď sa okolo reklamy rozpútala diskusia, prišiel Cruz s gestom, ktoré mnohí označili za jasnú podporu Davida. Počas prvého zápasu Anglicka na majstrovstvách sveta si vlastnoručne upravil dres a na chrbát fixkou napísal ikonické číslo 7, s ktorým jeho otec dlhé roky žiaril v reprezentácii.
Celý proces zachytila Cruzova priateľka Jackie Apostel a fanúšikov najviac dojalo, že David následne dres osobne podpísal. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, podľa ktorých išlo o nenápadný, no veľmi výrečný odkaz smerom k rodinnému konfliktu.
David Beckham pritom patrí medzi najväčšie legendy anglického futbalu. Na svetových šampionátoch štartoval v rokoch 1998, 2002 a 2006, strelil tri góly a stal sa prvým anglickým hráčom, ktorý skóroval na troch rôznych majstrovstvách sveta.
Zatiaľ čo Brooklyn opäť čelí kritike za svoje kroky, Cruz si získava sympatie tým, že verejne prejavuje úctu k otcovej kariére. Otázkou zostáva, či sa rozdelená rodina ešte niekedy dokáže zmieriť, alebo sa priepasť medzi Brooklynom a zvyškom Beckhamovcov bude naďalej prehlbovať.