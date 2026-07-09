TRAGÉDIA na hore známej pod prezývkou Ľudožrút! O život prišiel český horolezec (†34)

SION - Tragédia na horách. Tridsaťštyriročný český horolezec zahynul vo Švajčiarsku na hore Lyskamm. Pri výstupe ho zasiahol kameň, informovala polícia v kantóne Valais (Wallis). Hovorca českého ministerstva zahraničia Adam Čörgő uviedol, že veľvyslanectvo v Berne je v kontakte s rodinou a poskytujú potrebnú konzulárnu pomoc.
"Naši kolegovia na Veľvyslanectve v Berne sú v kontakte s rodinou zosnulého českého občana a poskytujú potrebnú konzulárnu pomoc. Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť," uviedol Čörgő.
Nešťastie sa odohralo v utorok ráno na 4527 metrov vysokej hore Lyskamm, ktorá tvorí hranicu medzi Švajčiarskom a Talianskom. Na švajčiarskej strane, vo výške približne 4300 metrov, zasiahli jedného z dvojice horolezcov padajúce kamene.
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"Jeho spoločník okamžite zalarmoval záchranné zložky. Tie sa vydali na miesto nehody vrtuľníkom spoločnosti Air Zermatt," uviedla polícia. "Na mieste už mohli iba konštatovať smrť horolezca," dodala. Prokuratúra začala vyšetrovanie.
Alpský dvojvrchol Lyskamm v masíve Monte Rosa je medzi horolezcami známy pod prezývkou ľudožrút.