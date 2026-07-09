DESIVÁ nehoda pri Svidníku: Dva kamióny skončili po zrážke s obrovskou škodou

Hrozivá nehoda v obci Radoma. (Zdroj: Facebook/Ahoj Bardejov/Tomáš Tluščák)
SVIDNÍK - K zrážke dvoch nákladných vozidiel došlo vo štvrtok dopoludnia v obci Radoma v okrese Svidník. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 36-ročný poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla, ktoré viedol rovnako 36-ročný vodič zo Slovenska.
„Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, ich výsledky boli negatívne. Pri dopravnej nehode vznikla škoda vo výške približne 37.200 eur,“ uviedla Ligdayová.