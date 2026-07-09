Kandidát na košického župana Šimko kritizuje schvaľovanie nových volebných obvodov: Hovorí o zatajovaní

KOŠICE - Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja a súčasne poslanec NRSR Igor Šimko ostro kritizuje spôsob, akým krajské zastupiteľstvo schvaľovalo nové volebné obvody len niekoľko mesiacov pred krajskými voľbami. Podľa Šimka nejde len o samotné zmeny volebných obvodov, ale predovšetkým o spôsob, akým boli pripravené, zatajované a napokon schválené.
„Prekresľovanie volebných obvodov nie je technická formalita. Ide o rozhodnutie, ktoré ovplyvní zastúpenie jednotlivých regiónov na najbližšie 4 roky. Takéto rozhodnutie musí byť transparentné, predvídateľné a po diskusii s dotknutými mestami a obcami. Nič z toho sa nestalo,“ uviedol Igor Šimko.
Šimko, ktorý je zároveň poslancom Národnej rady SR a Splnomocnencom pre Plán obnovy a rozvoj východného Slovenska, upozorňuje na viacero vážnych problémov priebehu rokovania: návrhy na nové volebné obvody neboli verejnosti známe v dostatočnom predstihu, stanoviská dotknutých miest a obcí neboli predložené pri schvaľovaní – ani ich postoj, ani ich súhlas, zásadné zmeny boli schválené len niekoľko mesiacov pred voľbami na poslednú chvíľu, rokovanie podľa neho opäť sprevádzali sporné procesné postupy.
Podľa Šimka sa tým vytvára zbytočný priestor na pochybnosti o transparentnosti rozhodovania. „Ak meníme pravidlá, podľa ktorých si budú ľudia voliť svojich zástupcov, musí to byť po otvorenej diskusii. Nie pozmeňujúcim návrhom na poslednú chvíľu, ktorý nebol zverejnený obyvateľom, dokonca ani dotknutým samosprávam. Práve pri takýchto rozhodnutiach musí byť kraj maximálne otvorený voči verejnosti. Do konania opakovaného zastupiteľstva 06.júla nebolo zverejnené nič. Ostatné zastupiteľstvo vlastný návrh predsedu Trnku zamietlo a jeho svojvoľné odobratie mesta Medzev, rodisko prezidenta Schustera, Vyšný Medzev a Štós do volebného obvodu Gelnica vtedy neprešlo, 6.7. už bohužiaľ áno. "Vďakabohu neprešlo ani to, aby bol celý okres Sobrance z hľadiska volebných obvodov pričlenený pod okres Michalovce. Okresu Košice-okolie sme týmto verejným tlakom po 9 rokoch arogancie predsedu vybojovali 10-teho poslanca na ktorého mali roky nárok, samozrejme bez navyšovania rozpočtu na poslancov."
Spor o vystúpenie verejných zástupcov ľudí
Šimko zároveň upozorňuje aj na priebeh samotného rokovania zastupiteľstva. Pripomína, že už na predchádzajúcom zasadnutí 29.6.2026 mu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pôvodne nechcel umožniť opakovane vystúpiť napriek tomu, že ako poslanec Národnej rady SR požiadal o slovo. Záznam z tohto rokovania, kde došlo ku sporu medzi županom a poslancom NRSR, podľa Šimka kraj dodnes nezverejnil.
Na pondelkové rokovanie bol Šimkom privolaný notár z tunajšieho notárskeho úradu, nakoľko bol potrebný výklad predsedovi Trnkovi o jeho povinnostiach udeliť slovo zástupcovi občanov podľa §42, od.7 druhej vety Rokovacieho poriadku zastupiteľstva KSK– obligatórne o čom existuje aj Notárska zápisnica z daného dňa.
Podľa jeho slov nasledovala ďalšia situácia, ktorá podľa neho nepatrí do demokratického vedenia zastupiteľstva a kraja. „Tentoraz mi takpovediac malicherne nebolo umožnené vystúpiť za rečníckym pultom a zazneli aj pokusy obmedziť moje vystúpenie odoberaním slova. Nejde pritom o mňa osobne, ja zastupujem v Košickom kraji každého jedného občana, za ktorého som sa ozval. Ide o to, akú kultúru politickej diskusie chceme v Košickom kraji. Ak vedenie kraja obmedzuje diskusiu pri tak zásadných témach, je to veľmi zlý signál, ktorý oslabuje regióny, pretože kraj nie sú len Košice.“
Kraj podľa ľudí znamená otvorené rozhodovanie
Igor Šimko zdôrazňuje, že ak získa dôveru voličov, chce vrátiť do fungovania Košického samosprávneho kraja otvorenosť a rešpekt voči regiónom. „Košický kraj nepotrebuje aroganciu moci. Potrebuje partnerstvo s mestami, obcami aj občanmi. O takýchto rozhodnutiach sa má diskutovať vopred, nie ich schvaľovať na poslednú chvíľu. Kraj patrí ľuďom, nie úzkej skupine politikov.“
Šimko kandiduje s programom KRAJ PODĽA ĽUDÍ, ktorý vznikol z potrieb obyvateľov kraja a stavia na riešení problémov jednotlivých regiónov. Svoju kandidatúru ohlásil v máji 2026 za stranu HLAS, SMER ho podporil 25.júna. Župné voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026.