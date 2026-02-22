Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Brad Pitt svoju priateľku Ines veľmi neukazuje: Aha, ako im to pristalo po príchode do Grécka

Brad Pitt na premiére filmu F1 (Zdroj: SITA)
ATÉNY - Hollywood je v strehu! Brad Pitt bol prichytený na letisku v Aténach – a nebol sám. Po jeho boku sa objavila zvodná šperkárka Ines de Ramon, ktorá pri ňom doslova žiarila. Nenápadný prílet? Ani náhodou. Okuliare, luxusná batožina, ochranka v pozadí a pohľady, ktoré hovorili viac než tisíc slov.

Hollywoodsky sexsymbol Brad Pitt a jeho priateľka Ines de Ramon spôsobili v Grécku lavínu paparazzi fotiek, keď ich zachytili na letisku v Aténach a následne na malebnom ostrove Hydra. Ich príchod upútal nielen fanúšikov, ale aj miestnych. Veď kto by sa nechcel dozvedieť, čo robí celosvetová megahviezda na gréckej pôde?

Pitt a de Ramon pristáli v Grécku 19. februára v ležérnom, ale štýlovom oblečení. Brad si zvolil teplejšiu verziu, keď si cez pletený sveter a tričko obliekol krémovú bomber bundu, pričom k tomu pridal voľné rifle, baseballovú čiapku a slnečné okuliare. Ines vyzerala štýlovo v béžových nohaviciach a dlhej koženej bunde, svoj outfit zakončila slnečnými okuliarmi a čiernou koženou cestovnou taškou Gucci. Objavili sa spolu na fotografiách po mesiacoch, keď ich verejnosť nevidela bok po boku.

Brad Pitt a Ines de Ramon  (Zdroj: Profimedia)

Nie je to iba romantický výlet! Brad Pitt je tu na pracovnej misii. Začal totiž nakrúcanie svojho nového filmu The Riders, adaptácie oceňovanej knihy od Tima Wintona, kde hrá hlavnú rolu. Film sa natáča čiastočne práve na gréckom ostrove Hydra.

Pitt a Ines de Ramon tvoria pár už od roku 2022 a ich vzťah je považovaný za stabilný a seriózny. Aj keď sa nikdy veľmi neukazovali na verejnosti, posledné roky bývajú spolu a dokonca boli videní na červenom koberci, napríklad na filmovom festivale v Benátkach v roku 2024.  

Miestni obyvatelia na Hydre sú podľa zdrojov nadšení. Hviezda ako Pitt nie je bežným hosťom a ostrov teraz klebetí len o filmovej produkcii, kulisách, dramatických scénach i o tom, ako herec koketuje s miestnou atmosférou medzi natáčaním.

