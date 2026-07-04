Polícia v Bánovciach nad Bebravou obvinila dvoch mužov z drogového zločinu

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Policajný vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou obvinil dvojicu mužov (54, 40) zo zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Počas kontroly automobilu u nich našli drogy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti vo štvrtok (2. 7.) zastavili na ceste I/9 pri obci Brezolupy osobné motorové vozidlo Audi A6 s piatimi osobami. Pri kontrole zaistili 54-ročnému mužovi plastový obal s bielou kryštalickou látkou. Expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín. U 40-ročného muža našli vrecko s konope a ďalšie s metamfetamínom.
Policajti obom mužom obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Procesnými úkonmi zistili, že drogy mali distribuovať v Bánovciach nad Bebravou. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.