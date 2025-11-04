Najsexi muž sveta je známy: Stal sa ním tento herec!

LOS ANGELES - Britský herec Jonathan Bailey (37) zažíva v týchto dňoch veľmi priaznivé obdobie. Svoj podiel na tom nepochybne má i to, že ho magazín People zvolil za najsexi muža sveta pre rok 2025. Čo na to hovoríte?
„Je to obrovská pocta. Som nesmierne poctený,” okomentoval svoj úspech v rozhovore pre PEOPLE samotný Jonathan Bailey. Ten musel túto správu istý čas držať v tajnosti. Ako so smiechom povedal, vedel o tom len jeho pes Benson. „Myslím si, že mnohí moji priatelia budú spočiatku trošku nahnevaní, že som to tajil a potom budú od nadšenia jačať,” dodal k tomu.
Úspešný herec v rozhovore tiež prezradil, ako vyzerá jeho ideálne rande a čo je pre neho vo vzťahu dôležité. Za zmienku stojí, že Bailey otvorene priznáva, že je gay. V roku 2024 založil charitatívnu organizáciu, ktorá financuje a podporuje LGBTQ+ komunitu.
Najsexi muž sveta dostal tiež otázku, či je so svojim životom momentálne spokojný. „Cítim sa neuveriteľne šťastný. Život je jazda pre každého - bez ohľadu na to, kto si alebo odkiaľ pochádzaš. Len sa treba uistiť, že keď si na tej jazde, pozeráš sa doľava aj doprava a overíš, že všetci sú v poriadku. A ak to niekto potrebuje, tak ho na tej ceste podpor,“ reagoval Jonathan.
Jonathan Bailey pochádza z Anglicka a herectvu sa venuje už od útleho detstva. V produkcii Royal Shakespeare Company účinkoval už ako 7-ročný. Z divadelných dosiek to už potom bol len na skok pred kamery. Azda najviac ho preslávilo účinkovanie v úspešnom seriáli Bridgerton, kde stvárňuje Lorda Anthonyho. Poznať ho môžete aj z úspešného filmu Čarodejka.
