Bohyňa na plaube: Gwyneth Paltrow za sexi manželom nezaostáva, to telo je neuveriteľné!

TALIANSKO - Ak niekto hľadá dôkaz, že vek je len číslo, stačí sa pozrieť na najnovšie fotografie herečky Gwyneth Paltrow. Oscarová hviezda si užíva romantickú dovolenku v Taliansku po boku svojho manžela Brada Falchuka a zábery z luxusnej jachty vyvolali na sociálnych sieťach doslova ošiaľ.
Päťdesiattriročná herečka Gwyneth Paltrow bola fotografovaná pri pobreží Sardínie, kde relaxovala na palube superjachty, opaľovala sa a užívala si krištáľovo čisté vody Stredozemného mora. Na sebe mala jednoduché biele bikiny, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu a športovú postavu. Podľa zahraničných médií pôsobila úplne prirodzene – bez výrazného mejkapu, s rozpustenými blond vlasmi a žiarivým úsmevom. A práve prirodzenosť je to, čo fanúšikov fascinuje najviac.
Gwyneth vyzerala na záberoch uvoľnene a sebavedomo. Jej vypracovaná postava, opálená pokožka a mladistvý vzhľad okamžite rozprúdili diskusie o tom, ako je možné, že vo veku 53 rokov vyzerá takmer rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi. Po jej boku nechýbal manžel Brad Falchuk, televízny producent a scenárista, za ktorého sa vydala v roku 2018. Dvojica pôsobila mimoriadne uvoľnene a zamilovane.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Gwyneth venuje veľkú pozornosť zdraviu a pohybu. Sama v minulosti prezradila, že sa snaží byť aktívna takmer každý deň, no dnes už k sebe pristupuje oveľa menej prísne než kedysi. Namiesto extrémnych režimov preferuje rovnováhu, pravidelný pohyb a zdravý životný štýl. Najnovšie fotografie tak opäť potvrdili, že Gwyneth Paltrow zostáva jednou z najlepšie vyzerajúcich žien Hollywoodu.
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