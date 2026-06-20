PRIESKUM Na Temu nakupuje viac než polovica Slovákov: Nový colný poplatok ich prinúti prehodnotiť nákupy

BRATISLAVA - Na platforme Temu nakupuje viac než polovica Slovákov. Nový colný poplatok od 1. júla 2026 ich prinúti prehodnotiť nákupy. O pripravovanej regulácii EÚ, ktorá zavádza paušálny colný poplatok tri eurá na balíky z týchto platforiem, väčšina zákazníkov už počula, pre značnú časť nakupujúcich by bola dôvodom obmedziť nákupy. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti NMS Market Research Slovakia vykonaného na vzorke 1002 respondentov vo veku nad 18 rokov v období od 3. do 8. júna 2026.
Dve tretiny Slovákov a Sloveniek nakúpili za posledný rok na niektorej zo zahraničných online platforiem typu Temu, Shein či AliExpress. Jednoznačne medzi nimi dominuje Temu, kde nakupuje viac než polovica populácie. Za posledných dvanásť mesiacov nakúpili na niektorej zo zahraničných online nákupných platforiem dve tretiny Slovákov a Sloveniek, na žiadnej z nich nenakupovala len tretina populácie. Suverénne najpopulárnejšie je medzi ľuďmi Temu, ktoré využíva viac než polovica obyvateľstva (55 %). S výrazným odstupom nasledujú AliExpress a Shein, na ktorých za rok nakúpila zhruba šestina ľudí.
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Kým na zahraničných online platformách nakupujú tri štvrtiny ľudí z generácie Z a mileniálov, u najstarších baby boomerov je to už len polovica. Najintenzívnejšími zákazníkmi sú mileniáli vo veku od 30 do 45 rokov, z ktorých takmer polovica objednáva z týchto platforiem aspoň raz mesačne. Jednotlivé platformy sa od seba líšia aj skladbou zákazníkov. Shein je napríklad doménou žien a generácie Z, nakupuje tu takmer štvrtina žien (23 %), ale len 7 % mužov a tretina mladých ľudí z generácie Z, čo je trojnásobne viac ako pri iných generáciách. Opačný je príbeh AliExpressu, ktorý je doménou mužov (24 % mužov oproti 8 percentám žien).
Rodové rozdiely sa premietajú aj do toho, čo si ľudia objednávajú. Najčastejšie putuje do košíkov oblečenie a obuv (52 % nakupujúcich), ktoré kupujú výrazne častejšie ženy než muži (64 vs. 38 %). Druhou najčastejšie kupovanou kategóriou je vybavenie a dekorácie do domácnosti (46 %), ktoré častejšie takisto oslovuje ženy (54 vs. 38 %).
Láka ich nízka cena produktov
Takmer tri štvrtiny nakupujúcich (73 %) uvádzajú ako hlavnú výhodu nákupu cez zahraničné platformu nízku cenu produktov, a to naprieč pohlavím, vekom aj vzdelaním. S odstupom nasleduje široký výber tovaru na jednom mieste (36 %) a cena dopravy (27 %). Približne každý štvrtý oceňuje aj sortiment, ktorý na domácom trhu nenájde.
EÚ pripravuje reguláciu, ktorá zavádza paušálny colný poplatok tri eurá na balíky z platforiem ako Temu, Shein či AliExpress. Povedomie o nej je medzi nakupujúcimi pomerne vysoké, podrobnosti pozná takmer tretina (31 %) a zopár detailov zachytila ďalšia polovica. Zavedenie poplatku môže mať na nákupné správanie reálny dosah. Takmer dve tretiny nakupujúcich (63 %) uvádzajú, že colný poplatok je pre nich dôvod obmedziť nakupovanie cez tieto platformy.