Emily Ratajkowski odhodila zábrany aj polovicu šatníka: Tými fotkami by zarobila majland!

MALORKA - Keď Emily Ratajkowski pridá na Instagram sériu dovolenkových fotografií, internet sa na chvíľu zastaví. Presne to sa stalo aj tento týždeň. Slávna modelka a podnikateľka sa pochválila zábermi z obľúbenej Malorky a fanúšikovia okamžite začali zaplavovať komentáre. Dôvod? Emily opäť predviedla, prečo patrí medzi najsexi ženy sveta.
35-ročná Emily Ratajkowski zverejnila na Instagrame rozsiahly fotoalbum zo svojej aktuálnej európskej dovolenky. V popise prezradila, že sa vrátila na svoju „obľúbenú ostrovnú destináciu“ – Malorku – a zároveň navštívila aj niekoľko gréckych ostrovov.
Najväčšiu pozornosť na seba strhol outfit, ktorý rozhodne nebol pre slabšie povahy. Emily sa totiž postavila pred objektív v úplne priesvitných červených šatách značky Ferragamo. Model z makramé materiálu s otvoreným chrbtom a širokými rukávmi odhaľoval prakticky celú jej postavu a okamžite sa stal dominantou celého príspevku. A aby toho nebolo málo, Emily pridala aj vtipný moment, keď sa počas pózovania na kamennom múriku pokúsila zatočiť v šatách a pošmykla sa. Aj tento záber však fanúšikovia označili za dokonale „emratovský“ – sexy, spontánny a bez zbytočnej pretvárky.
Samotné šaty však neboli jediným lákadlom dovolenkového albumu. Na ďalších fotografiách sa objavila v drobných kvetovaných bikinách, ktoré patrili k najodvážnejším kúskom z celej série. Nechýbali ani zábery pri mori, na pláži či pri stolovaní s miestnymi špecialitami. Celý príspevok pôsobil ako učebnicová ukážka luxusného „európskeho leta“ v podaní jednej z najfotografovanejších žien planéty.
Modelka v minulosti viackrát prezradila, že na Malorke trávila veľkú časť detstva a ostrov považuje za jedno zo svojich najobľúbenejších miest na svete. Práve preto sa tam pravidelne vracia aj v dospelosti. Možno aj preto na najnovších fotografiách pôsobí tak uvoľnene. Žiadne červené koberce, žiadne pracovné povinnosti – len slnko, more a Emily, ktorá si očividne užíva každý moment.
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