Celebritný deň otcov: Internet zaplavili vyznania a spomienky z detstva veľkých hviezd!

USA/VEĽKÁ BRITÁNIA - Mnohé svetové celebrity tentoraz neukázali len svojich partnerov či deti, ale otvorili aj rodinné archívy a podelili sa o vzácne fotografie so svojimi otcami. Nostalgické spomienky, nikdy predtým nezverejnené snímky aj emotívne odkazy zosnulým rodičom rozcítili fanúšikov po celom svete.
Už to tak býva, Deň otcov niekde rozjatrí boelstivé rany, inde prinesie kopec radosti a sviatočného ducha. Výnimkou nie sú ani svetové celebrity.
Sandra Bullock
Na otca, Princa Filipa nezabudol ani britský Kráľ Karol III.
Meghan o svojom otcovi neuverejnila ani zmienku, ale opäť poodhalila kúsok zo svojho rodinného šťastia s Harrym. "Majú veľké šťastie, že ťa majú. Všetci ho máme, " dodala k rozkošnej fotke svojho muža a detí Archieho a Lilibet.