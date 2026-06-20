Kam sa stratil herecký sexsymbol Colin Farrell? Bojuje o život postihnutého syna!

LONDÝN - Colin Farrell prehovoril o najťažšej úloze svojho života: Syn trpí vzácnou poruchou, herec bojuje za jeho budúcnosť!
Na filmovom plátne stvárnil drsných gangstrov, detektívov a nezabudnuteľné oscarové postavy. No najväčšou životnou rolou herca Colin Farrell nie je žiaden dobre napísaný hollywoodsky scenár. Päťdesiatročný Ír otvorene priznáva, že jeho najväčšou pýchou sú dvaja synovia – James a Henry.
Zatiaľ čo diváci momentálne obdivujú jeho výkon v seriálovom hite Sugar, doma rieši oveľa dôležitejšie veci. Najmä budúcnosť svojho staršieho syna, ktorý sa narodil so vzácnou genetickou poruchou.
Syn nedokáže hovoriť, no otec zaňho bojuje celý život
Farrellov prvorodený syn James Padraig Farrell, ktorého má s bývalou partnerkou Kim Bordenave, už oslávil 22 rokov. Trpí však Angelmanovým syndrómom – vzácnym neurogenetickým ochorením, ktoré mu znemožňuje hovoriť a výrazne ovplyvňuje jeho každodenný život.
Herec o diagnóze svojho syna prvýkrát prehovoril už v roku 2007 a odvtedy sa stal jedným z najhlasnejších podporovateľov rodín s podobným osudom. Vlani dokonca založil vlastnú nadáciu, ktorá pomáha dospelým ľuďom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám.
„Chcem, aby James našiel miesto, kde bude šťastný, kde bude mať priateľov a pocit spolupatričnosti. Miesto, kde sa nebude cítiť zvláštne, neprijato a ktoré bude jeho domovom, kam za ním budeme môcť chodiť na návštevy,“ priznal herec nedávno v jednom z rozhovorov.
Jeho slová dojali fanúšikov po celom svete. Najväčšou obavou milujúceho otca totiž nie je kariéra ani sláva, ale to, čo bude so synom, keď tu raz nebude.