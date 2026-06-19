Calista Flockhart a Harrison Ford (83): 22-ročný vekový rozdiel a stále im to klape! Toto je dôvod!

USA - Harrison Ford (83) odhalil tajomstvo šťastného manželstva: Kvôli Caliste porušil vlastné pravidlá a po 24 rokoch je stále bezhlavo zamilovaný!
V čase, keď sa hollywoodske manželstvá rozpadajú rýchlosťou blesku, oni dvaja dokazujú, že pravá láska môže prežiť desaťročia. Legendárny herec Harrison Ford a jeho manželka Calista Flockhart tvoria pár už neuveriteľných 24 rokov a po šestnástich rokoch manželstva pôsobia zamilovanejšie než kedykoľvek predtým.
A teraz herec, ktorého celý svet pozná ako drsného Indiana Jonesa, prezradil recept na fungujúci vzťah. Jeho odpoveď bola prekvapivo jednoduchá. „Nehovorím svojej žene, čo má robiť.“ Práve toto je podľa Forda pravidlo, ktorého sa drží celé roky.
Začalo sa to rozliatym vínom
Ich príbeh pritom pripomína romantickú komédiu. Spoznali sa v roku 2002 na odovzdávaní Zlatých glóbusov. Podľa jednej z najznámejších hollywoodskych legiend Harrison počas rozhovoru nešťastne vylial Caliste víno na šaty. Namiesto trapasu však vznikla iskra, ktorá horí dodnes.