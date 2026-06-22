Smutná správa: Vo veku 94 rokov zomrel Castrov blízky spolupracovník

HAVANA - Vo veku 94 rokov zomrel Ramiro Valdés Menedéz, jeden z popredných spolupracovníkov Fidela Castra, ktorý bol oslavovaný ako hrdina kubánskej revolúcie. Oznámil to dnes podľa agentúry Reuters na sociálnych sieťach kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Príčinu úmrtia nezverejnil. Valdés v minulosti navštívil aj Československo.
Valdés po nástupe Castra k moci v roku 1959 zastával po celé desaťročia vysoké vládne funkcie. Až do roku 2019 bol vplyvným členom vládnucej Kubánskej komunistickej strany. Valdés patril k najbližším spolupracovníkom Fidela Castra. V roku 1956 bol medzi 82 revolucionármi, ktorí sa na jachte Granma vylodili na Kube, aby začali ozbrojené povstanie proti diktátorovi Fulgenciovi Batistovi. Len hŕstka z nich výpravu prežila. V čase revolúcie bojoval po boku Ernesta „Che“ Guevary a podieľal sa aj na záverečných bojoch, ktoré v roku 1959 viedli k pádu Batistovho režimu.
Zastával viacero významných funkcií
Počas svojej politickej kariéry zastával viacero významných funkcií, vrátane ministra vnútra, námestníka ministra obrany, ministra informácií a komunikácií či viceprezidenta. Aj po nástupe mladšej generácie politikov okolo prezidenta Miguela Díaza-Canela zostal jednou z dôležitých postáv režimu. V posledných rokoch ako podpredseda vlády dohliadal predovšetkým na riešenie vlečúcej sa energetickej krízy a častých výpadkov elektriny.
Valdés bol v roku 1960 členom delegácie vedenej Raúlom Castrom, ktorá prišla do Československa, a absolvoval tu spravodajský výcvik. Koncom roku 1982 potom navštívil Prahu ako kubánsky minister vnútra a rokoval tu s najvyššími predstaviteľmi krajiny o vzájomných vzťahoch a bezpečnostnej spolupráci. Valdés vždy zostal verný revolúcii, jej lídrom a systému vlády jednej strany. Rovnako ako Castro a Guevara nosil aj on olivovozelenú uniformu a až do konca si ponechal bradku v štýle Leva Trockého, ktorú nosil od svojich raných revolučných rokov.