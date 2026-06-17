Kelly Osbourne šokovala outfitom: Netopier na hlave?! To by sa jej otcovi páčilo

LONDÝN - Kráľovská elegancia, extravagantné klobúky a prísny dress code. Presne tým je známy prestížny Royal Ascot. Tento rok však všetky pohľady ukradla Kelly Osbourne. Dcéra zosnulého rockového velikána Ozzyho Osbourna sa objavila s fascinátorom v tvare netopierích krídel a okamžite sa stala jednou z najdiskutovanejších osobností podujatia. Za nezvyčajným módnym kúskom sa pritom skrýval veľmi osobný odkaz.
41-ročná Kelly Osbourne dorazila na úvodný deň prestížneho Royal Ascot v celočiernom outfite, ktorý sa vymykal tradičnej dostihovej elegancii. Najväčšiu pozornosť však pútal čierny sieťovaný fascinátor vytvorený do podoby netopierích krídel – jasná pocta jej zosnulému otcovi, legendárnemu rockerovi Ozzymu Osbourneovi.
Pre fanúšikov Ozzyho nebolo potrebné nič vysvetľovať. Netopier je totiž s jeho menom neodmysliteľne spojený už od roku 1982, keď počas koncertu v americkom meste Des Moines neslávne preslávil incident s netopierom, ktorý sa stal jedným z najznámejších momentov v histórii rockovej hudby. Práve na túto kapitolu jeho kariéry Kelly nenápadne odkázala.
Kelly stavila na dramatický vzhľad od hlavy po päty. Obliekla si elegantné priliehavé čierne šaty splývajúce až ku členkom, ktoré zvýrazňovali jej postavu. Outfit doplnila vysokými platformovými topánkami značky Gina a trblietavou kabelkou Chanel. Výsledok pôsobil ako spojenie aristokratickej elegancie a rockovej rebélie – presne v duchu rodiny Osbourneovcov. Nešlo pritom len o fascinátor. Kelly si zvolila aj špeciálny náhrdelník Trinity od klenotníka Jason of Beverly Hills, ktorý bol podľa médií ďalšou symbolickou poctou otcovej prezývke „Prince of Darkness“.
Royal Ascot je synonymom tradície a konzervatívnej módy. Každoročne sa tam stretávajú členovia britskej kráľovskej rodiny, celebrity aj spoločenská smotánka. Napriek silnej konkurencii sa však práve Kelly podarilo vytvoriť jeden z najpamätnejších módnych outfitov. A hoci sa na Royal Ascot každoročne objavujú desiatky extravagantných klobúkov, len máloktorý mal taký osobný príbeh ako ten Kellyin. Netopierie krídla na jej hlave neboli len módnym výstrelkom. Boli odkazom na muža, ktorý navždy zmenil svet rockovej hudby, a ktorý svojej dcére očividne stále veľmi chýba.
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