Diagnóza Brucea Willisa zasiahla aj jeho najmladšie dcéry: Z tohto trhá srdce!

USA - Manželka hollywoodskej legendy Brucea Willisa, Emma Heming, prvýkrát otvorene prehovorila o tom, ako ich dve dcéry prijali krutú diagnózu svojho otca.
Herec, ktorého si celý svet pamätá ako neohrozeného akčného hrdinu z filmu Smrtonosná pasca, už niekoľko rokov bojuje s frontotemporálnou demenciou (FTD), ochorením, ktoré postupne zasahuje mozog a ovplyvňuje reč, správanie či osobnosť. Jeho manželka Emma Heming priznala, že najťažšou úlohou nebolo len starať sa o chorého manžela, ale aj vysvetliť situáciu ich dcéram Mabel (14) a Evelyn (12).
Keď sa rodina dozvedela presnú diagnózu, dievčatá reagovali spôsobom, ktorý Emmu dodnes dojíma. Z komplikovaného názvu choroby si vytvorili vlastnú skratku „Fantastic Turtles Dancing“ (Fantastické tancujúce korytnačky), aby si ju vedeli zapamätať.
„Povedala som im, že ide o frontotemporálnu demenciu, a ony si z toho urobili vlastnú pomôcku. Potom som čakala, aké otázky budú mať,“ prezradila Emma v podcaste The Bossticks.
Od začiatku sa rozhodla hovoriť s dcérami otvorene a bez prikrášľovania. „Vždy som im sľúbila, že ak sa niečo zmení, poviem im to. Nechcem ich chrániť klamstvami ani zľahčovať realitu,“ vysvetlila. Napriek mimoriadne náročnej situácii sú podľa nej dievčatá neuveriteľne statočné. „Myslím si, že vzhľadom na okolnosti sa držia naozaj dobre,“ povedala.
Bruce si rodinu stále pamätá
Emma zároveň vyvrátila jednu z najčastejších mylných predstáv o jeho zdravotnom stave. Mnohí ľudia si totiž automaticky spájajú demenciu so stratou pamäti, no v prípade Brucea je situácia iná.
„Ľudia sa ma často pýtajú, či si ešte pamätá, kto sme. Áno, pamätá. Nemá Alzheimerovu chorobu. Jeho forma FTD zasiahla najmä jazykové schopnosti,“ vysvetlila. Práve strata reči patrí medzi najviditeľnejšie následky jeho ochorenia. Napriek tomu si podľa rodiny stále uvedomuje prítomnosť svojich blízkych a dokáže vnímať ich lásku.
Bruce Willis, Emma Heming (Zdroj: SITA)
Silné slová nedávno zazneli aj z úst Bruceovej najstaršej dcéry Rumer Willis, ktorú má herec s bývalou manželkou Demi Moore. Podľa nej sa v otcovi objavila nová stránka, ktorú verejnosť nikdy nepoznala. „Vždy bol tvrdý chlap. Dnes v ňom vidím akúsi nežnosť a citlivosť, ktorú možno celý život skrýval,“ priznala.
Rumer zároveň dodala, že je nesmierne vďačná za každý spoločný okamih. „Stále v ňom vidím iskru. Cíti moju lásku a ja cítim tú jeho. To je pre mňa najdôležitejšie,“ povedala dojemne.
Bruce Willis má spolu päť dcér – okrem Mabel a Evelyn aj Rumer, Scout a Tallulah z manželstva s Demi Moore. Celá rodina dnes drží spolu viac než kedykoľvek predtým a robí všetko pre to, aby mal legendárny herec čo najviac lásky a podpory počas najťažšieho obdobia svojho života.