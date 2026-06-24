Toto dokáže jediná žena: Madonna dráždi Paríž v kratučkej červenej čipke a sieťovaných pančuškách!

PARÍŽ - Ak si niekto myslel, že módne týždne patria len mladým modelkám a influencerom, Madonna ho v Paríži rýchlo vyviedla z omylu. Kráľovná popu sa v pondelok večer objavila na otváracej prehliadke značky Saint Laurent počas pánskeho týždňa módy v Paríži a okamžite sa stala najfotografovanejšou hviezdou celého podujatia.
Speváčka Madonna, ktorá v auguste oslávi 68 rokov, predviedla vzhľad, ktorý okamžite rozpútal lavínu reakcií na sociálnych sieťach. Madonna dorazila v odvážnych červených čipkovaných minišatách doplnených výraznými ružovými doplnkami a tmavými okuliarmi. Výsledkom bola kombinácia glamour estetiky, sebavedomia a provokácie, ktorú dokáže predať len ona.
Podľa módnych komentátorov bola jednou z absolútnych hviezd večera. V preplnenom prvom rade, kde sedeli mená ako Charli XCX či Kate Moss, dokázala Madonna napriek hviezdnej konkurencii strhnúť pozornosť na seba. Sociálne siete zaplavili komentáre o tom, ako „neuveriteľne dobre vyzerá“, pričom mnohí fanúšikovia vyzdvihovali jej energiu, štýl a fakt, že aj po desaťročiach na vrchole stále pôsobí ako globálna módna ikona. Samotné médiá označili jej prítomnosť za jeden z hlavných momentov otváracieho dňa parížskeho fashion weeku.
Večer sa navyše neskončil len pri prehliadke. Madonna bola jednou z hlavných tvárí následnej párty spojenej s novou kolekciou Saint Laurent, kde sa objavila po boku dlhoročného spolupracovníka Stuarta Pricea a ďalších celebrít. Jedno je isté, zatiaľ čo mnohé hviezdy prichádzajú a odchádzajú, Madonna opäť dokázala, prečo patrí medzi najväčšie ikony popkultúry. Na parížskej šou Saint Laurent nebola len hosťom. Bola udalosťou sama osebe. A pri pohľade na fotografie z večera sa dá pochopiť prečo – vyzerala jednoducho brutálne dobre.
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