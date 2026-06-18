Nová láska po Piquém? Shakira pristihnutá so známym hollywoodskym fešákom! FOTKY spustili búrku reakcií

LOS ANGELES - Po rokoch bolesti, verejnom rozchode s Gerardom Piquém a nekonečných špekuláciách o jej milostnom živote sa zdá, že v živote Shakiry by sa mohol objaviť nový muž. Kolumbijská superstar bola totiž zachytená v spoločnosti mexického herca Manuela Garcíu-Rulfa, pričom ich spoločný večer okamžite rozpútal lavínu romantických dohadov.
Fanúšikovia po celom svete zostali v strehu po tom, čo sa na internete objavili fotografie Shakiry a herca Manuel Garcia-Rulfo, známeho najmä zo seriálu The Lincoln Lawyer. Dvojicu zachytili pri odchode z legendárneho Sunset Tower Hotel v Los Angeles, kde spolu strávili čas mimo očí verejnosti. Podľa zverejnených záberov pôsobili obaja mimoriadne uvoľnene. Pri čakaní na auto sa usmievali, rozprávali a evidentne si užívali spoločnosť toho druhého. Keď vozidlo dorazilo, García-Rulfo otvoril Shakire dvere na strane spolujazdca a následne ich odviezol preč.
Shakira stavila na nenútený, no štýlový look. Obliekla si čierny obtiahnutý top, džínsy a výrazné platformové čižmy. Outfit doplnila koženou bundou, ktorú niesla prehodenú cez ruku. García-Rulfo zvolil podobne ležérny štýl v podobe džínsov a tmavej bundy. Ani Shakira, ani García-Rulfo sa k špekuláciám o rande nevyjadrili a ich zástupcovia médiám neposkytli žiadne stanovisko. Faktom však je, že ide o prvýkrát, čo boli obaja odfotografovaní osamote v takomto kontexte.
Niektoré médiá navyše informovali, že dvojica bola videná aj pri tanci v jednom z hollywoodskych podnikov, čo ešte viac podporilo dohady o možnom romániku. Celá situácia je o to zaujímavejšia, že len pred niekoľkými týždňami Shakira vyhlásila, že momentálne nehľadá nový vzťah a sústreďuje sa najmä na svojich synov Milana a Sashu. Po bolestivom rozchode s bývalým futbalistom Gerardom Piquém sa podľa vlastných slov snažila venovať rodine a kariére.
Kto je muž, ktorý jej učaroval? 45-ročný Manuel García-Rulfo patrí medzi najúspešnejších mexických hercov svojej generácie. Celosvetovo sa preslávil najmä v seriáli The Lincoln Lawyer, objavil sa však aj vo filmoch ako Muž memom Otto či pripravovanom Jurassic World Rebirth. Za sebou má aj nedávny rozchod s Audrey McGraw, dcérou country hviezd Tima McGrawa a Faith Hill.
Internet reagoval okamžite. Pod fotografiami sa objavili tisíce komentárov od nadšených fanúšikov, ktorí dvojici držia palce. Mnohí tvrdia, že po turbulentných rokoch si Shakira konečne zaslúži šťastie po boku niekoho nového. Či ide len o priateľské stretnutie, alebo začiatok nového hollywoodskeho romániku, ukáže až čas. Jedno je však isté už teraz – po boku charizmatického mexického herca pôsobila Shakira uvoľnene, spokojne a žiarila spôsobom, ktorý si fanúšikovia okamžite všimli. A to stačilo na to, aby sa o nej opäť hovorilo po celom svete.
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