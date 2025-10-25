Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Slávny pár sa ROZIŠIEL ešte pred narodením dcéry: Opäť si k sebe hľadajú cestu!

Megan Fox a Machine Gun Kelly
Megan Fox a Machine Gun Kelly (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že medzi Megan Fox (39) a Machine Gun Kellym (35) to znovu iskrí! Hoci sa dvojica pred pár mesiacmi rozišla, po narodení ich spoločnej dcérky Sagy Blade sa situácia obrátila – a zrejme opäť tvoria rodinu.

Podľa zdrojov magazínu PEOPLE trávia Megan a MGK takmer každý večer spolu. Spevák vraj spáva u nej doma s bábätkom a správajú sa ako pár, aj keď zatiaľ „tomu nedali žiadnu nálepku“. „Nie je to oficiálne, ale určite sú si veľmi blízki,“ prezradil zdroj. Ďalší informátor dodal, že práve ich malá Saga ich zblížila viac než kedykoľvek predtým. „Megan je nadšená z toho, ako sa Colson (MGK) postavil k zodpovednosti. Je úžasný otec a venuje sa nielen dcére, ale aj Megan. Hoci ešte bývajú oddelene, veľa času trávia spolu ako rodina,“ uviedol.

Ešte v lete sa párik vybral aj na rodinný výlet do Kostariky, kde sa podľa blízkych snažili znovu nájsť spoločnú reč. „Nebolo to o romantike, skôr o budovaní dôvery. Po dlhom čase sa cítili ako kamaráti, ktorí si rozumejú,“ dodal zdroj. Megan a MGK sa spoznali v roku 2020 počas nakrúcania filmu Midnight in the Switchgrass. Ich láska bola blesková – už v roku 2022 sa zasnúbili. V novembri 2024 herečka oznámila tehotenstvo, no o pár týždňov neskôr prišiel šok – rozchod.

MGK, vlastným menom Colson Baker, má okrem malej Sagy aj 16-ročnú dcéru Casie z predchádzajúceho vzťahu. Megan je matkou troch synov – Noaha (12), Bodhiho (11) a Journeyho (9) – ktorých má s bývalým manželom Brianom Austinom Greenom. Zdá sa, že po turbulentných rokoch sa situácia konečne upokojuje. „Sú šťastní, bábätko ich spojilo a Megan sa cíti spokojná,“ tvrdí zdroj z ich okolia. Či sa z nich opäť stane oficiálny pár, ukáže čas – no jedno je isté: malá Saga im zmenila život.

Megan Fox a Machine Gun Kelly
Megan Fox a Machine Gun Kelly  (Zdroj: SITA)

