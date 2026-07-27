Čurillovcom rozšírili obvinenie: V kauze Kajúcnik prišiel ďalší zvrat

BRATISLAVA - Policajtom Pavlovi Ďurkovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi, známym ako tzv. čurillovci, rozšírili obvinenie v kauze Kajúcnik o ďalší skutok. Na sociálnej sieti o tom informoval ich advokát Peter Kubina. Spolu s nimi obvinili aj právoplatne odsúdeného expolicajta Jána Kaľavského.
„Skutok má spočívať v tom, že jeden zo spolupracujúcich obvinených v trestnej veci ‚Takáčovci‘ mal byť eskortovaný z väzby, kde s ním počas eskorty mala byť vykonaná operatívna previerka zistenej informácie o podpálení objektu v Moste pri Bratislave. Vyšetrovateľ Kamas tvrdí, že počas tejto previerky mali operatívni pracovníci Národnej kriminálnej agentúry tohto obvineného učiť, ako má vypovedať a ktorý objekt má označiť ako ten, ktorý podpálil,“ opísal Kubina.
Avizoval, že ak prokurátor nezruší obvinenie ex offo, podajú proti nemu v zákonnej lehote sťažnosť.
Úrad inšpekčnej služby pre TASR potvrdil, že štvorici P. Ď., R. M., B. D. a J. K. bolo 20. júla obvinenie rozšírené pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie, bližšie informácie týkajúce sa predmetného rozšírenia obvinenia poskytovať nebudeme,“ spresnila hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
V rámci akcie Kajúcnik Úrad inšpekčnej služby 3. marca zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď. Mestský súd Bratislava I potom prepustil 6. marca dvojicu policajtov zo zadržania na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Krajský súd v Bratislave na základe sťažnosti prokurátora potvrdil správnosť argumentácie mestského súdu.