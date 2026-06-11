Gigantický podvod s eko-dotáciami odhalený: Štát prišiel o stovky miliónov eur kvôli falošným firmám

RÍM - Talianska polícia odhalila rozsiahlu schému podvodov, ktorá prostredníctvom falošných daňových úľav na údajné energeticky úsporné rekonštrukcie domov spôsobila štátu škodu za viac než 500 miliónov eur, informovala agentúra AFP.
Podľa polície išlo o prepracovaný systém zneužívajúci štátny program Superbonus, ktorý Taliansko zaviedlo v roku 2020 počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na podporu rekonštrukcií budov a energetických úspor.
Vyšetrovatelia obvinili 12 ľudí zo zločineckého spolčenia, podvodu, prania špinavých peňazí a ďalších trestných činov. Do schémy bolo údajne zapojených viac ako 60 falošných firiem, ktoré vykazovali stavebné práce na 22 budovách v rôznych častiach krajiny - vrátane oblasti Ríma, Syrakúz, Verony a v regióne v okolí jazera Como. Tieto rekonštrukcie domov boli pritom v skutočnosti už dávno vykonané inými spoločnosťami.
Podľa polície skupina s pomocou dvoch odborníkov, ktorí mali prístup do daňového systému, vytvárala falošné doklady a na ich základe získavala neoprávnené daňové úľavy bez vedomia skutočných vlastníkov nehnuteľností. Tieto „kredity“ sa potom predávali tretím stranám výmenou za podiel z ich nominálnej hodnoty, alebo sa používali na znižovanie daní. Prokuratúra uviedla, že včasné zastavenie schémy zabránilo ešte väčším škodám. Zároveň vyjadrila poľutovanie, že pôvodne podporné opatrenie pre stavebníctvo bolo zneužité na rozsiahly podvod.