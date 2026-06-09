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Amy Schumer mala 33 cýst! Choroba jej zničila telo a pripravila ju takmer o všetko!

Americká herečka a komička Amy Schumer Zobraziť galériu (8)
Americká herečka a komička Amy Schumer (Zdroj: SITA/AP/Charles Sykes)
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USA - Obľúbená americká komička a herečka Amy Schumer otvorene prehovorila o jednej z najzákernejších ženských chorôb. Štyridsaťpäťročná hviezda priznala, že endometrióza jej dlhé roky spôsobovala neznesiteľné bolesti, pripravila ju o mnohé veci, ktoré milovala a skoro je vzala aj zdravý rozum.

Na svojom Instagrame zverejnila sériu šokujúcich detailov o ochorení, ktoré podľa štatistiky postihuje približne každú desiatu ženu a ktoré niekoľko rokov trápilo aj ju. Podľa nej je najväčším problémom to, že pacientky čakajú na správnu diagnózu v priemere sedem až desať rokov.

Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Amy Schumer  (Zdroj: SITA)

„Endometrióza môže prerásť takmer do akéhokoľvek orgánu v tele,“ upozornila herečka a uvidela to aj na svojom príklade. Zároveň vysvetlila, že choroba si dokáže vytvárať vlastné nervové spojenia, čím doslova vytvára nové cesty bolesti.

Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Amy Schumer  (Zdroj: Instagram)

Herečka priznala, že následky ochorenia môžu byť devastujúce. „Môže vás v jedinom okamihu pripraviť o všetko, čo milujete, tak ako skoro pripravila aj mňa,“ odkázala ženám, ktoré s touto diagnózou bojujú. Zároveň vyzvala na väčšiu podporu výskumu a lepšie financovanie liečby.


Amy Schumer mala 33
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Instagram)
Zlom v jej prípade nastal až po narodení jej syna Genea v roku 2019. Lekári jej vtedy diagnostikovali nielen endometriózu, ale aj adenomyózu, pri ktorej tkanivo prerastá do svaloviny maternice. Následné vyšetrenia odhalili skutočný rozsah problému.

Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Amy Schumer  (Zdroj: SITA)

Keď jej odborník ukázal výsledky, ostala v šoku. V tele mala niekoľko ložísk endometriózy. Choroba jej dokonca utláčala slepé črevo a aby toho nebolo málo, lekári objavili aj takzvané „čokoládové cysty“ naplnené starou krvou na vaječníkoch. Bolo ich až 33!

Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Amy Schumer  (Zdroj: Instagram)

„Povedali mi, že je takmer zázrak, že som vôbec dokázala donosiť dieťa,“ priznala herečka, ktorá sa počas konzultácie zrútila. „Plakala som a plakala. Prvýkrát som mala pred sebou dôkaz, že moja bolesť je skutočná, že mi konečne budú veriť a nemať ma za blázna,“ spomínala.

Americká herečka a komička Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Americká herečka a komička Amy Schumer  (Zdroj: SITA/AP/Charles Sykes)

V roku 2021 sa preto rozhodla pre radikálny krok. Podstúpila odstránenie maternice a aj slepého čreva. Hoci išlo o náročnú operáciu, výsledok stál za to. „Už päť až šesť rokov žijem bez bolesti,“ prezradila s úľavou.

Amy Schumer
Zobraziť galériu (8)
Amy Schumer  (Zdroj: SITA/Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Amy Schumer svoj príbeh vníma ako posolstvo a upozorňuje na ochorenie, ktoré miliónom žien po celom svete komplikuje život. Mnohé z nich pritom roky počúvajú, že ich problémy sú prehnané alebo len „v hlave“. Opak je však pravdou a práve včasná diagnostika môže rozhodnúť o tom, či žena bude ďalej normálne žiť, alebo ju choroba postupne oberie o zdravie, plány, sny a napokon aj zdravý rozum a chuť žiť.

Viac o téme: ChorobaEndometriózaAmy schumerŽenská choroba
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