Bill Gates prelomil mlčanie o Epsteinovi: Vedel o mojej nevere a vydieral ma!

USA - Miliardár Bill Gates konečne prehovoril a pred americkými kongresmanmi odhalil detaily, ktoré okamžite rozvírili vody svetového šoubiznisu aj politiky. Počas výpovede v rámci vyšetrovania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina priznal, že sa ho Epstein údajne pokúšal vydierať citlivými informáciami o jeho nevere.
„Nikdy som sa s Epsteinom nemal stretnúť,“ vyhlásil Gates počas vypočutia za zatvorenými dverami. Podľa jeho slov sa Epstein dozvedel o mimomanželských vzťahoch, ktoré mal počas manželstva s Melindou Gates. Práve tieto informácie sa vraj pokúsil využiť vo svoj prospech.
„Vedel o citlivých detailoch z môjho osobného života vrátane toho, že som bol neverný svojej manželke. Bolo to veľmi bolestivé pre moju rodinu,“ priznal miliardár. Gates tvrdí, že Epstein sa snažil tieto informácie využiť na to, aby ho prinútil obnoviť kontakt a pokračovať v spolupráci. Podľa zakladateľa Microsoftu však neuspel.
„Pokúšal sa na mňa vyvíjať tlak. Nepodarilo sa mu to, ale ukazuje to, akým spôsobom manipuloval ľuďmi vo svojom okolí,“ povedal. Kontroverzné kontakty medzi Gatesom a Epsteinom sa riešia už roky. Miliardár priznal, že sa s finančníkom stretol viackrát v rokoch 2011 až 2014. Tvrdí však, že dôvodom boli výlučne filantropické projekty a snaha získať finančné prostriedky na globálne zdravotnícke programy.
Epstein mu vraj sľuboval, že dokáže zabezpečiť miliardové dary od bohatých investorov a priznal, že vedel o predchádzajúcich právnych problémoch finančníka, no podľa vlastných slov netušil celý rozsah jeho zločinov. „Nevenoval som tomu dostatočnú pozornosť a bola to vážna chyba úsudku,“ uznal.
Po niekoľkých rokoch údajne pochopil, že Epsteinove sľuby sú prázdne a neprinášajú žiadne výsledky. V roku 2014 preto kontakty definitívne ukončil. Dnes hovorí, že ľutuje nielen samotné stretnutia, ale aj to, že jeho meno mohlo pomôcť Epsteinovi vytvárať zdanie dôveryhodnosti. „Ak mu čas strávený so mnou dodal akúkoľvek dôveryhodnosť, hlboko to ľutujem,“ vyhlásil.
Prípad sa opäť dostal do centra pozornosti po zverejnení dokumentov amerického ministerstva spravodlivosti. Tie obsahovali aj staré e-maily, v ktorých Epstein údajne tvrdil, že Gates mal po aférach s ruskými ženami pohlavne prenosnú chorobu a potreboval pomoc, aby sa o tom nedozvedela Melinda.
Gates tieto tvrdenia označil za absolútne nepravdivé. Neskôr však potvrdil, že počas manželstva mal dva mimomanželské vzťahy s ruskými ženami.