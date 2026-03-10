Madonnina dcéra sa NEHANBÍ: Faldíky a holé prsia ako na tácke!

PARÍŽ - Dcéra popovej kráľovnej Madonny, Lourdes Leon, ide v šľapajach svojej matky. Na prestížnom parížskom fashion weeku sa objavila v odvážnom modeli zo sieťoviny, ktorý odhalil viac, než zakryl. Svoje krivky aj prsia predviedla ako na tácke!
Dcéra svetoznámej popovej ikony Madonny, Lourdes Leon, opäť potvrdila, že provokatívny štýl má doslova v krvi. Počas prestížneho parížskeho fashion weeku sa objavila v odvážnom outfite, ktorý neostal len tak bez povšimnutia.
Na jednej z módnych prehliadok sa Lourdes ukázala v extravagantnom modeli so sieťovaným topom, ktorý odhaľoval takmer všetko. Nebála sa ukázať svoje poprsie v plnej kráse a zároveň dala najavo, že jej neprekážajú ani drobné nedokonalosti jej tela.
Naopak, svoje prirodzené ženské krivky, vrátane takzvaných „faldíkov“ – predviedla sebavedomo a bez ostychu. Lourdes je dôkazom toho, že sa nebojí experimentovať ani provokovať. Podobne ako jej matka Madonna, ktorá počas svojej kariéry neraz šokovala odvážnymi outfitmi.