Padli ďalšie tvrdé obvinenia proti Michaelovi Jacksonovi: Obeťami má byť jeho druhá rodina!

AUSTRÁLIA - Súrodenci Cascio, ktorých médiá dlhé roky označovali za „druhú rodinu“ Michaela Jacksona, vystúpili s novými šokujúcimi tvrdeniami. V rozhovore pre austrálsku reláciu 60 Minutes Australia tvrdia, že ich zosnulý „kráľ popu“ počas detstva sexuálne zneužíval a manipuloval nimi.
Rodina sa s Jacksonom zoznámila ešte v 80. rokoch, keď ich otec pracoval v luxusnom hoteli v New Yorku. Spevák sa postupne stal súčasťou ich života – brával ich na turné, súkromné lety aj na svoj ranč Neverland. Súrodenci tvrdia, že si najskôr získal dôveru ich rodičov drahými darčekmi a pozornosťou, až následne začal podľa ich slov prekračovať hranice.
Eddie Cascio uviedol, že Jackson ho údajne zneužíval počas turné Dangerous, keď mal len 11 rokov. Marie-Nicole Cascio zas tvrdí, že ju spevák nútil vyzliekať sa a sledoval ju nahú. Ďalší zo súrodencov, Aldo, obvinil Jacksona z obťažovania počas spoločného hrania videohier v posteli.
Súčasťou obvinení sú aj tvrdenia o alkohole a liekoch. Podľa súrodencov im Jackson podával alkohol, ktorý prezýval „Jesus juice“, a silné lieky vrátane Xanaxu či Vicodinu.
Zaujímavosťou je, že rodina Cascio po Jacksonovej smrti v roku 2009 speváka verejne obhajovala a popierala všetky obvinenia. Dnes však tvrdia, že boli zmanipulovaní a psychicky ovplyvnení. Rozhodnutie prehovoriť vraj prišlo až po zhliadnutí dokumentu Leaving Neverland z roku 2019.
Právnici zastupujúci majetok Michaela Jacksona všetky obvinenia odmietajú. Tvrdia, že ide o snahu získať vysoké finančné odškodnenie a upozorňujú na to, že rodina speváka viac než dve desaťročia verejne podporovala.