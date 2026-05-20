Má 70 alebo 20? Geena Davis šokovala vzhľadom: V minišatách stále vyzerá... wau!

LOS ANGELES - Hollywoodska legenda Geena Davis opäť dokázala, že vek je v šoubiznise len číslo. Na veľkolepej premiére nového seriálu The Boroughs od Netflixu sa objavila v odvážnych krátkych šatách a okamžite sa stala hlavnou hviezdou večera. Fanúšikovia neverili vlastným očiam. Herečka vo veku 70 rokov pôsobila sviežo, elegantne a neuveriteľne mladistvo.
Geena Davis (70) na červenom koberci v Los Angeles doslova žiarila. Oscarová hviezda stavila na čierno-biele minišaty s výrazným hlbokým výstrihom a jemnými trblietavými detailmi. Outfit doplnila čiernymi pančuchami, lodičkami so špicatou špičkou a vrstvenými striebornými náhrdelníkmi. Celý look pôsobil hravo, moderne a zároveň veľmi štýlovo. Veľkú pozornosť pútal aj jej prirodzený glam styling. Geena mala rozpustené jemne zvlnené vlasy, decentný ružový make-up a výrazné oči. Práve kombinácia prirodzenosti a sebavedomia spôsobila, že na fotografiách pôsobila oveľa mladšie, než by jej vek napovedal.
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili komentáre fanúšikov, ktorí písali, že vyzerá „maximálne na štyridsať“ či dokonca „ako dievča“. Herečka aktuálne propaguje nový sci-fi seriál The Boroughs, v ktorom hrá po boku Billa Pullmana či Alfreda Molinu. Dej sa odohráva v komunite seniorov, ktorí čelia nadprirodzenej hrozbe. Davis o svojej postave prezradila, že ju baví hrať silné ženy, ktoré sa odmietajú nechať „odsunúť bokom kvôli veku“.
A čomu vďačí za svoj mladistvý vzhľad? Sama Geena dlhodobo hovorí najmä o aktívnom životnom štýle, pohybe a zdravom sebavedomí. V minulosti sa intenzívne venovala športu, dokonca bola semifinalistkou americkej olympijskej kvalifikácie v lukostreľbe. Známa je aj tým, že dbá na vyvážený životný štýl a disciplínu. Zdá sa, že hollywoodska ikona momentálne prežíva svoju veľkú „Geenaissance“. A po tejto premiére je jasné, že Geena Davis stále patrí medzi najcharizmatickejšie ženy šoubiznisu.
