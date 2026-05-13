Najsexi filmový upír Robert Pattinson má 40: Rebel, ktorý sa v mladosti zaoberal pornom!

LONDÝN - Z kedysi plachého chalana z Londýna sa stal idol miliónov fanúšičiek, no on sám akoby dodnes nechápal, čo vlastne v Hollywoode robí. Rozhovory poskytuje s nechuťou, z vlastnej popularity si neustále uťahuje namiesto pozlátka večierkov radšej sedí doma s dcérou či gitarou. Hlavne nebyť na očiach!
Pattinson je jednoducho chodiaca záhada.
Zlý chlapec už od školy
Herec sa narodil 13. mája 1986 v Londýne a už ako tínedžer vedel rodičom poriadne zdvihnúť tlak. Zo školy ho dokonca vyhodili po tom, čo kradol pornočasopisy a predával ich spolužiakom! Áno, Edward Cullen rozhodne nebol žiadny anjelik.
Napriek problémom v škole mal talent na rozdávanie. Hral na klavíri, gitare, venoval sa divadlu aj modelingu. A hoci dnes patrí medzi najväčšie filmové hviezdy planéty, sám si zo svojho vzhľadu roky robil srandu. Tvrdil totiž, že v mladosti vyzeral „príliš dievčensky“ a modelingové zákazky dostával len vďaka androgýnnym črtám.
Harry Potter mu zmenil život
Prvú veľkú šancu dostal vo filme Vanity Fair, no pri premiére zažil šok – väčšinu jeho scén totiž vystrihli! Zdalo sa, že kariéra skončí skôr, než sa vôbec začne. Potom však prišiel Cedric Diggory vo filme Harry Potter a ohnivá čaša a všetko sa zmenilo. Fanúšičky sa zbláznili, médiá ho označovali za „nového Juda Lawa“ a Hollywood zrazu objavil novú hviezdu.
Twilight z neho spravil sexsymbol
Skutočný ošiaľ však nastal až s úlohou Edwarda Cullena v ságe Twilight. Paradoxne, fanúšikovia boli najprv proti jeho obsadeniu a desaťtisíce ľudí podpísali petíciu za jeho vyradenie z filmu. Dnes si to už nikto nevie predstaviť inak.
Twilight z Pattinsona urobil globálny fenomén. Dievčatá po celom svete túžili po jeho pohľade, vlasoch aj legendárnej upírskej romantike s Bellou, ktorú hrala Kristen Stewart. Ich filmová chémia preskočila aj do reality a dvojica tvorila jeden z najsledovanejších párov Hollywoodu. O to väčší škandál vypukol, keď sa prevalila herečkina nevera a rozprávka sa definitívne skončila.
Batman, depresie aj sci-fi
Po Twilight sa Robert zúfalo snažil zbaviť nálepky „sexy upíra“. Začal hrať v umeleckých a psychologických filmoch, prijímal zvláštne role a vyhýbal sa typickým blockbusterom. Nakoniec však aj tak skončil v kostýme Batmana a dokázal, že patrí medzi najtalentovanejších hercov svojej generácie.
Naposledy zaujal sci-fi novinkou Mickey 17 či provokatívnym teaserom romantického filmu so Zendayou - The Drama, ktorý už o chvíľu zaútočí na naše kiná.
Zo samotára je rodinný typ
Dnes je po jeho boku speváčka a modelka Suki Waterhouse, s ktorou má dcérku. A hoci Pattinson roky tvrdil, že si svoje súkromie stráži viac než čokoľvek iné, otcovstvo ho úplne zmenilo. Z večného samotára sa stal muž, ktorý chodí na detské ihriská, organizuje grilovačky a trávi čas s ďalšími rodičmi. A sám priznáva, že je to najlepšia vec, aká ho v živote stretla.