Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu zasiahla nedávno smutná správa. Herec Martin Short prežíva jedno z najťažších období svojho života. Len pár dní pred odovzdávaním The Actor Awards prišiel o svoju dcéru Katherine (†42). Aj preto sa rozhodol, že napriek nominácii, sa slávnostného večera v Los Angeles nezúčastní.
Obľúbený komik bol nominovaný na cenu za Najlepší mužský herecký výkon v komediálnom seriáli za hit „Iba vraždy v budove“, ktorú minulý rok dokonca vyhral. Tento rok však medzi nominovanými citeľne chýbal – zo všetkých piatich kandidátov bol jediný, kto na ceremoniál neprišiel. Sošku si napokon odniesol Seth Rogen.
Dôvod Shortovej absencie je však mimoriadne bolestivý. Jeho dcéra Katherine minulý týždeň zomrela. Podľa informácií z prostredia polície si mala siahnuť na život strelnou zbraňou. V minulosti otvorene hovorila o tom, že zápasí s psychickými problémami. Jej blízki sú zdrvení. Jeden z priateľov ju opísal ako „krásnu a empatickú dušu“ a priznal, že nič nenasvedčovalo tomu, že by prežívala tak hlboké trápenie.
Katherine našli za zamknutými dverami, pričom na mieste sa mal nachádzať aj list na rozlúčku. Martin Short mal mať počas víkendu naplánovaných niekoľko komediálnych vystúpení, no po tragickom náleze ich bez váhania zrušil. Rodina si teraz prechádza obrovskou bolesťou a žiada o súkromie. Katherine mala 42 rokov.