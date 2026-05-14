Dobrá správa pre motoristov: Tunel Višňové je po jarnej údržbe plne k dispozícii

BRATISLAVA/VIŠŇOVÉ - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu krátko po 21.00 h sprejazdnila už aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Košíc. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie NDS. Po jarnej údržbe tunela, ktorá mala pôvodne trvať do 17. mája, je tak najdlhší slovenský diaľničný tunel už plne k dispozícii motoristom.
Prevádzku v ľavej tunelovej rúre smerom do Bratislavy obnovili diaľničiari v stredu okolo poludnia. „Bez diskusie išlo o suverénne najkomplikovanejšiu prevádzkovú akciu NDS za dlhé roky. Napriek tomu sme údržbu zvládli bez akýchkoľvek problémov. Celkovo sa koordinovalo cez 150 pracovníkov, desiatky mechanizmov a množstvo špecialistov na rôzne oblasti,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Doplnil, že počas približne desiatich dní sa pracovníkom NDS a zhotoviteľov podarilo zrealizovať záručný servis technologickej ako aj stavebnej časti, zrealizovať geotechnický monitoring, vyčistiť ostenie tunela a vozovku, 120 SOS kabín, tisíce kusov osvetlenia či 66 kilometrov drenážnych rúr. Kontrolami, profylaktickými prehliadkami a funkčnými skúškami prešla celá technológia tunela.
Prvá jarná údržba tunela Višňové odštartovala 4. mája. Uzáveru tunela NDS skoordinovala so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase boli zastavené všetky stavebné práce.