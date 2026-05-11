Sandra Bullock oslávila Deň matiek vo veľkom štýle: Zverejnila intímne fotografie zo súkromia!

USA - Herečka Sandra Bullock oslávila Deň matiek emotívnym príspevkom na Instagrame, v ktorom zdieľala vzácne rodinné fotografie so svojimi adoptovanými deťmi Louisom a Lailou.
Šesťdesiatjedenročná filmová hviezda zverejnila sériu starších záberov vrátane fotografie, na ktorej sedí s mladšími verziami svojich detí na kolenách. Louis, dnes 16-ročný, a 11-ročná Laila mali na sebe kostýmy pripomínajúce Halloween, zatiaľ čo Sandra Bullock sa pozerala smerom k oblohe. Držiteľka Oscara tak fanúšikom výnimočne dovolila nahliadnuť do svojho súkromného života, ktorý si dlhodobo prísne chráni.
„Všetkým mamám, bez ohľadu na to, akou cestou ste sa nimi stali, prajem krásny Deň matiek,“ napísala herečka v popise príspevku. „Všetky sme spojené touto celoživotnou cťou.“
Okrem fotografií so svojimi deťmi zdieľala aj dojímavé spomienky na svoju zosnulú matku Helgu Meyer. Na jednej snímke sa spolu rozprávajú, ďalšia zachytáva Helgu s malou Sandrou a jej sestrou Gesine Bullock-Prado počas zimy.
„Mama a Omi, ďakujem vám, že ste ma učili,“ pokračovala Sandra vo svojom odkaze. „Chýbate nám. Prepáčte, že som bola taký nezbedník.“
Krátko po zverejnení príspevku pridala herečka na Instagram Stories aj fotografiu so svojimi psami a nezabudla ani na „psie mamy“. „Šťastný Deň matiek všetkým mamám domácich miláčikov,“ odkázala s humorom.
Sandra Bullock sa v minulosti viackrát otvorene vyjadrila o materstve a adopcii. Syna Louisa adoptovala v roku 2010 a dcéru Lailu o päť rokov neskôr. Herečka priznala, že cesta k materstvu prišla v správnom čase. „Som rada, že ma vesmír prinútil čakať,“ povedala v roku 2022 v relácii Red Table Talk. „Aj keď som bola netrpezlivá a chcela som to urýchliť, život mi ukázal, že sa to stane inak, než som si predstavovala.“
V rozhovore pre magazín People zase v roku 2020 priznala, že predstava mať dcéru ju kedysi desila. Spomenula si pritom na slová svojej mamy, ktorá jej hovorievala: „Počkaj, kým budeš mať vlastnú dcéru.“ Sandra však zároveň priznala, že ju materstvo naučilo otvorene prejavovať emócie a nebáť sa citov. „Život sa postaral o to, aby som cítila všetko, a už sa za to nehanbím,“ uviedla. A cítiála naozaj všetko, vrátane pocitov, ktoré žena cíti pri tom, ako jej zomrie jej celoživotný partner.
Obdobie po smrti Bryana Randalla bolo pre Sandru Bullock mimoriadne náročné. Fotograf zomrel v auguste 2023 po trojročnom boji s ochorením Amyotrofická laterálna skleróza, ktoré verejnosť dlho nepoznala, keďže rodina si jeho zdravotný stav chránila v súkromí. Herečka sa po jeho smrti na čas úplne stiahla z verejného života a sústredila sa najmä na svoje deti a rodinu. Podľa zdrojov z jej okolia práve Louis a Laila zohrali kľúčovú úlohu v procese uzdravovania a pomohli jej zvládnuť jedno z najťažších období života. Sandra Bullock sa postupne začala vracať k práci aj spoločenskému životu, pričom blízki tvrdia, že sa naučila žiť s veľkou stratou, no zároveň si uchovávať spomienku na partnera, ktorého označovala za svoju životnú lásku.