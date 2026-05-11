Aha, ako dnes vyzerá herečka z Forresta Gumpa! Kedysi sexica v Playboyi a teraz... Úplná babička

LOS ANGELES - Kedysi pózovala pre Playboy a dnes je zo Sally Field elegantná dáma so šedinami, ktorú by mnohí na prvý pohľad ani nespoznali.
Sally Field dnes patrí medzi herecké legendy, ktoré sa za svoj vek rozhodne nehanbia. Fanúšikovia si ju pamätajú najmä ako mamu Forresta Gumpa, no v 80. rokoch dokázala zaujať aj úplne inak – ako zvodná plavovláska, ktorú obdivovali aj čitatelia magazínu pre pánov. Pokukoval po nej známy magazín Playboy. A Sally súhlasila. V roku 1986 sa objavila na obálke ako chutný a najmä sexi zajačik.
Herečka, ktorá kedysi patrila medzi hollywoodske krásky, sa zmenila na elegantnú dámu so šedinami a prirodzeným vzhľadom. Verejnosť ju mohla zahliadnuť na nedávnej premiére nového filmu v New Yorku s názvom Pozoruhodne bystré stvorenia, v ktorom stvárnila hlavnú úlohu vdovy Tovy Sullivan. Sally nestavia na plastikách ani prehnanom omladzovaní, ale na prirodzenosti.
Mnohí si to možno ani neuvedomujú, ale poznajú ju z mnohých populárnych filmov z 90. rokov. Napríklad Oceľové magnólie a potom snímky ako Bez dcéry neodídem, spomínaný Forrest Gump, či Otec v sukni. Neskôr sa objavila vo filme Pravá blondínka 2 a hrala aj v Amazing Spider-Man 1 a 2. Aj keď dnes už nakrúca menej než kedysi, herectvo rozhodne ešte nevešia na klinec. Charizma jej nechýba ani po desiatkach rokov v Hollywoode.
