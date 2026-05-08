Vážna ZRÁŽKA vlaku s autom, z miesta hlásia päť zranených! Zasahoval aj VRTUĽNÍK, cesta je neprejazdná

CHYNORANY - V okrese Partizánske došlo v piatok popoludní k vážnej nehode. Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s osobným autom. Na miesto bol privolaný aj vrtuľník.
Dnes v poobedňajších hodinách došlo medzi obcami Chynorany a Bošany, na železničnom priecestí bez závor, k zrážke vlaku s osobným motorovým vozidlom. "Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Policajti aktuálne vykonávajú prvotné procesné úkony za účelom objasnenia okolností nehody," priblížila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Polícia dodáva, že vo vozidle sa nachádzalo päť osôb, ktoré utrpeli zranenia. Vo vlaku k zraneniu osôb nedošlo. Upozorňuje, že v danom úseku je momentálne doprava neprejazdná a žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili na prejazd iné trasy.
"Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania Okresného dopravného inšpektorátu v Partizánskom," dodáva hovorkyňa.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová ozrejmila, že na mieste zasahovali dve ambulancie a záchranársky vrtuľník, všetci pacienti boli podľa nej pri vedomí. „Dvadsaťdvaročnú ženu transportovali záchranári do nemocnice v Nitre so zlomeninou stehennej kosti, 38-ročného muža po prvotnom ošetrení previezli do nemocnice v Topoľčanoch s diagnózou polytrauma. Do nemocnice v Topoľčanoch previezli záchranári aj dve deti s poranením hlavy a hrudníka,“ priblížila Klimešová.