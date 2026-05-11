Kallasová očakáva, že EÚ v pondelok schváli sankcie voči izraelským osadníkom

BRUSEL - Európska únia plánuje v pondelok schváliť nové sankcie voči izraelským osadníkom v súvislosti s násilím na Palestínčanoch, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Dochádza k tomu po zmene vlády v Maďarsku, ktoré tento krok niekoľko mesiacov blokovalo, informuje o tom agentúra AFP.
Orbán blokoval sankcie, môže sa to zmeniť
„Očakávam politický súhlas so sankciami voči agresívnym osadníkom. Dúfam, že sa nám to podarí,“ uviedla Kallasová pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ. Rozhodnutie by reagovalo na narastajúce násilie a rozširovanie osád na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu, no zablokoval ho bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Zdá sa však, že jeho nástupca Péter Magyar pripravil pôdu pre zrušenie veta.
Predstavitelia EÚ uviedli, že na sankčný zoznam sa plánuje zaradiť sedem osadníkov či osadníckych organizácií. Únia tiež plánuje uvaliť sankcie na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Kallasová odmieta Schrödera ako Putinovho emisára
Kallasová v pondelok zároveň odmietla návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder pôsobil ako sprostredkovateľ rokovaní s Európou o vojne na Ukrajine. „Ak by sme Rusku dali právo vymenovať vyjednávača v našom mene, nebolo by to veľmi múdre,“ povedala Kallasová novinárom pred rokovaniami ministrov. „Gerhard Schröder bol lobistom pre ruské štátne podniky, a to na vysokej úrovni. Je tak zrejmé, prečo ho Putin chce ako sprostredkovateľa, aby v skutočnosti sedel na oboch stranách stola,“ skonštatovala.
Šéf Kremľa v sobotu pre novinárov povedal, že by v rámci obnovenia rokovaní s Európou uprednostnil Schrödera ako sprostredkovateľa. Bývalý 82-ročný kancelár si však aj dlho po odchode z úradu udržiaval blízke vzťahy s vodcom Kremľa, pričom zastával aj kľúčové pozície v ruských energetických projektoch, pripomína AFP.
Šéfka diplomacie EÚ takisto zdôraznila, že členské štáty EÚ by sa mali najprv snažiť zosúladiť ciele v prípade takýchto rokovaní a že sa o to pokúsia počas neformálnych rokovaní ministrov zahraničných vecí. „Skôr, ako budeme rokovať s Ruskom, mali by sme diskutovať medzi sebou, o čom s nimi chceme hovoriť,“ dodala.