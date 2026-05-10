Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!

NEW YORK - Vždy, keď si idete zaplávať, zostane po vás v mori trocha ochranného slnečného krému. Počas rekreačných vodných aktivít sa spláchne odhadom 25 percent naneseného opaľovacieho krému, ktorého sa len v oblastiach útesov uvoľní zhruba 5000 ton ročne. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v časopise Environmental Health Perspectives, píše agentúra AP.
Toto množstvo zodpovedá zhruba váhe tisícky slonov a mnoho z týchto chemikálií je toxických pre koraly. Navyše niektorí vedci uvádzajú, že môže ísť o príliš nízky odhad, pretože experiment, na ktorý sa štúdia odvoláva, nezahŕňal trenie pri plávaní, kvôli ktorému sa môže otierať ešte väčšie množstvo krému z ľudského tela. Koralové útesy sú domovom približne štvrtiny všetkých morských druhov, hoci pokrývajú iba desatinu percenta svetových oceánov. Útesy už čelia rastúcemu tlaku v dôsledku otepľovania vody, znečistenia, nadmerného rybolovu a rozvoja pobrežných oblastí. Navyše sa musí vyrovnať s ďalšou hrozbou v podobe chemických látok obsiahnutých v opaľovacích krémoch, ktoré môžu poškodiť koralové larvy, vyvolať bielenie koralov a narušiť ich rast.
Znečistenie nevzniká iba pri kúpaní
Vedci tvrdia, že ide o menší stresový faktor ako klimatické zmeny, ale na druhej strane ide o hrozbu, ktorú môžu ľudia priamo ovplyvniť svojím správaním. Znečistenie nevzniká len pri kúpaní. Chemické látky z krémov sa môžu dostať do vodných tokov, aj keď sa ľudia po návrate z pláže sprchujú, perú uteráky alebo sa idú vymočiť. Štúdie ukazujú, že najväčším zdrojom znečistenia oceánov ochrannými slnečnými krémmi sú odpadové vody, pretože bežné čističky nedokážu účinne odstrániť mnoho zlúčenín UV filtrov v kozmetických výrobkoch. Tieto chemikálie sa potom z čističiek odpadových vôd dostávajú do riek a nakoniec do mora.
Hoci opaľovacie krémy zabraňujú spáleniu slnkom a znižujú riziko rakoviny kože, nie všetky prípravky majú rovnaký vplyv na životné prostredie. Najsilnejšie dôkazy o škodlivosti sa týkajú oxybenzónu a oktinoxátu - dvoch široko používaných chemických UV filtrov. Štúdia z roku 2016, ktorú zverejnil časopis Archives of Environmental Contamination and Toxicology, zistila, že oxybenzón mení larvy koralov zo zdravých, pohyblivých organizmov na deformované, nehybné. Táto chemikália spôsobuje, že koraly vypudzujú riasy, ktoré im poskytujú veľkú časť potravy a farby, v stresovej reakcii známej ako bielenie alebo blednutie koralov.
Tieto chemikálie potom konzumujeme aj my
Vybielené koraly sú oslabené, náchylnejšie k chorobám, a ak pretrvávajú stresové podmienky, môžu hladovať alebo uhynúť. Vedci tiež zistili, že oxybenzón poškodzuje DNA a vyvoláva predčasnú tvorbu skeletu, ktorý môže obaliť celé larvy. Môže tiež spôsobiť blednutie koralov už pri nižších teplotách, čím zhoršuje dopady morských vĺn horúčav, ktoré vyvolávajú klimatické zmeny. Táto chemická látka sa ukazuje ako toxická už pri koncentrácii iba 62 častíc na bilión, čo zodpovedá jednej kvapke v šiestich olympijských bazénoch. V havajskej zátoke Hanauma, čo je obľúbené miesto pre šnorchlovanie, zanechalo podľa štúdie neziskovej organizácie Haereticus Environmental Laboratory z roku 2017 takmer 2600 návštevníkov denne v oceáne asi 185 kilogramov opaľovacieho krému.
A silnejúce obavy vedcov vyvoláva tiež oktokrylén, avobenzón a homosalate. Tieto chemikálie nezostávajú v mori. UV filtre boli zistené v rybách a iných morských organizmoch, čo vyvoláva otázky týkajúce sa bezpečnosti morských plodov. "Zmerali sme obsah oxybenzónu v miestnych úlovkoch rýb. Bolo to desivé," povedal Craig Downs, výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Haereticus Environmental Laboratory, ktorý viedol štúdiu z roku 2016. "Tieto chemikálie sa šíria potravinovým reťazcom a my ich potom konzumujeme. "
Oodporúčajú chrániť sa oblečením
Oxid zinočnatý a oxid titaničitý sú všeobecne považované za bezpečnejšie alternatívy k chemickým UV filtrom, majú však svoje úskalia. Odborníci tvrdia, že by nemali byť v nanoforme, pretože vďaka väčšej veľkosti častíc je menej pravdepodobné, že budú vdýchnuté alebo absorbované morskými organizmami. Oxid zinočnatý môže podľa Downsa obsahovať tiež stopové nečistoty ťažkých kovov, ako je olovo, chróm a ortuť, a len málo produktov prešlo komplexnými testami ekotoxicity. Zákazníci by tiež mali sledovať neaktívne zložky prípravkov, pretože oleje, vône a ďalšie prísady môžu škodiť morskému životu.
Odborníci odporúčajú chrániť sa oblečením, tričkami s dlhým rukávom, klobúkmi a pobytom v tieni. "Keď si vezmete tričko alebo plavky s dlhým rukávom, v zásade tým zakryjete až päťdesiat percent tela, čo znamená, že nepotrebujete polovicu ochranného krému," povedal Downs. "Z hľadiska ochrany prírody je to obrovský prínos. " Ak potrebujete opaľovací krém, hľadajte produkty, ktoré ako účinné látky neobsahujú oxid zinočnatý alebo oxid titaničitý v nanoforme. Hoci výskum správania týchto minerálov v morskom prostredí stále pokračuje, mnoho odborníkov ich považuje za vhodnejšiu alternatívu ako chemické UV filtre.
Počkajte aspoň 15 minút
Odborníci tiež odporúčajú vyhýbať sa aerosólovým sprejom, ktoré môžu rozptýliť opaľovací krém do vzduchu a okolitého prostredia. Ak po nanesení opaľovacieho krému počkáte aspoň 15 minút, kým sa pôjdete kúpať, krém lepšie priľne k pokožke a nezmyje sa hneď. V roku 2018 sa Havaj stala prvým štátom USA, ktorý zakázal predaj opaľovacích krémov obsahujúcich oxybenzón a oktinoxát, a to s odôvodnením, že škodí koralovým útesom. Key West na Floride nasledoval s podobným opatrením. Palau a Americké Panenské ostrovy zašli ešte ďalej a obmedzili širší zoznam chemických látok spojených s poškodzovaním útesov.
Okrem týchto zákazov zostáva trh z veľkej časti neregulovaný. Označenie ako "reef safe" (bezpečné pre útesy) alebo "reef friendly" (šetrné k útesom) nemajú žiadnu všeobecne platnú definíciu ani normu. "Ľudia si na fľašu môžu napísať, čo sa im zapáči a neexistuje žiadna kontrola, žiadne testovanie ani štandardizácia," uviedol Michael Sweet, vedúci Výskumného centra pre riešenia založené na prírode a Vodného výskumného strediska na Univerzite v Derby v Anglicku. "Pri laboratórnych experimentoch niektoré prípravky 'zničili koraly priamo pred mojimi očami'," povedal Sweet. "Keď to vidíte, napadne vás, čo sa každý deň dostáva do našich oceánov - či už ide o šampóny, prípravky na starostlivosť o pleť, kondicionéry alebo sprchové gély. Všetky tieto látky sa dostávajú do našich riek a nakoniec aj do oceánov," dodal.