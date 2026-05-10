Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Kris Jenner vyoperovali maternicu: Zdravie jej ničili zväčšujúce sa cysty!

Kris Jenner Zobraziť galériu (5)
Kris Jenner (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

USA - Americká televízna hviezda a manažérka rodiny Kardashianovcov Kris Jenner sa v najnovšom podcaste otvorene rozhovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju priviedli až k hysterektómii – chirurgickému odstráneniu maternice.

Sedemdesiatročná „momagerka“ vystúpila v podcaste SHE MD, ktorý moderuje jej osobná lekárka Dr. Thaïs Aliabadi spolu s Mary Alice Haney. KrisnJenner v rozhovore priznala, že počas bežného preventívneho vyšetrenia jej lekári objavili malé útvary na vaječníkoch. „Našli maličký fliačik na mojich vaječníkoch,“ spomínala hviezda reality šou. Lekári sa podľa nej rozhodli nález sledovať a pravidelne kontrolovať.

Kris podstúpila tiež niekoľko zákrokov. Aj keď menej invazívnych než jej dcéry...
Zobraziť galériu (5)
Kris podstúpila tiež niekoľko zákrokov. Aj keď menej invazívnych než jej dcéry...  (Zdroj: Profimedia)

O rok neskôr sa však ukázalo, že útvary mierne narástli. Hoci boli cysty označené za nezhubné, lekárka odporučila operáciu. Dr. Aliabadi vysvetlila, že po menopauze už ženy neovulujú, a preto by sa na vaječníkoch nemali objavovať nové útvary či rastúce cysty. „Ak sa niečo na vaječníku zväčšuje, nepáči sa mi to,“ uviedla lekárka v podcaste. Dodala však, že väčšina podobných nálezov býva neškodná.

Kris Jenner
Zobraziť galériu (5)
Kris Jenner  (Zdroj: SITA)

Podľa odborníkov sú cysty na vaječníkoch pomerne bežné. Ide o vačky naplnené tekutinou, ktoré sa často objavia prirodzene a po určitom čase samy zmiznú bez liečby. Existujú dva hlavné typy cyst: funkčné cysty, ktoré vznikajú počas menštruačného cyklu a patologické cysty, spôsobené abnormálnym rastom buniek alebo ochoreniami, ako je endometrióza. Väčšina cyst nespôsobuje žiadne príznaky. Ak však prasknú alebo výrazne narastú, môžu vyvolať bolesti panvy, nadúvanie, problémy s močením, bolestivý pohlavný styk či nepravidelnú menštruáciu.

Kris Jenner
Zobraziť galériu (5)
Kris Jenner

Kris Jenner priznala, že po zvážení všetkých rizík sa rozhodla podstúpiť hysterektómiu - odobratie maternice. „Už túto časť tela nepotrebujem a nechcela som riskovať žiadne ďalšie zdravotné komplikácie,“ povedala matka šiestich detí. Svoj typický humor však nestratila ani počas vážnej témy. So smiechom poznamenala: „Ktovie, čo všetko tam ešte mohli nájsť.“

Kris Jenner s manželom Bruceom
Zobraziť galériu (5)
Kris Jenner s manželom Bruceom  (Zdroj: SITA)

Lekárka následne prezradila, že celú operáciu dokonca natočila na video. „Mám pre teba záznam tvojej operácie. Trvá 22 minút,“ zažartovala. Na záver rozhovoru si obe pripomenuli, že Jennerina maternica „priniesla svetu“ známe mená rodiny Kardashian-Jenner – Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner či Kylie Jenner. „Bola to naozaj dobrá maternica,“ uzavrela Kris Jenner s úsmevom.

Viac o téme: MaternicaOperáciaKris jenner
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Khloe Kardashian
Jedla som, kým mi nebolo zle! Khloé Kardashian šokuje: Priznala temné tajomstvo chudnutia
Zahraniční prominenti
Už sa neskrývajú! Nový
Už sa neskrývajú! Nový SEXI PÁR svetového šoubiznisu: Kim a Hamilton spolu na Super Bowle!
Zahraniční prominenti
Kim Kardashian
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Zahraniční prominenti
Kim Kardashian.
Toto internet nerozdýcha: V šialenom výstrihu Kim naservírovala prsia! Sľubný začiatok roka...
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Presun stíhačky F-16 v protismere cez Bratislavu
Presun stíhačky F-16 v protismere cez Bratislavu
Zoznam TV
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Správy
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Prominenti

Domáce správy

Nové AI funkcie v
Nové AI funkcie v HONOR 600 ťa dostanú. Väčšina z nich už s tebou hovorí po slovensky
vosveteit.sk
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Fico mení na
AKTUÁLNE Fico mení na poslednú chvíľu plány: URGENTNÁ PORADA po návrate z Moskvy! Nejde ani na oslavy konca vojny
Domáce
FOTO Veľké nočné rošády v
Veľké nočné rošády v Bratislave: VIDEO Uzavreli viaceré cesty, obmedzili aj letisko! Poznáme DÔVOD
Domáce
Mládež spieva 2026: Finále v Trnave prinesie galakoncert a ocenenia najlepších zborov
Mládež spieva 2026: Finále v Trnave prinesie galakoncert a ocenenia najlepších zborov
Trnava

Zahraničné

Češku zasiahol v rakúskych
Češku zasiahol v rakúskych Alpách blesk: Vrtuľník ju prepravil do nemocnice
Zahraničné
Tomahawky pre Nemecko? Berlín
Tomahawky pre Nemecko? Berlín chce zaplátať dieru v európskom odstrašovaní Ruska
Zahraničné
Vojna s Iránom otrasie
Vojna s Iránom otrasie svetom: Šéfovia ropných gigantov hovoria o zásadnej zmene
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Výbuchu bomby a streľba
Výbuchu bomby a streľba militantov v Pakistane: Zahynulo najmenej 15 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Patrik Herman sa na
Patrik Herman sa na rodičov nepodal: Otec rozhodca, mama telocvikárka… a on? Telocvik bol morda!
Domáci prominenti
Kris Jenner
Kris Jenner vyoperovali maternicu: Zdravie jej ničili zväčšujúce sa cysty!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Radikálna zmena kontroverznej moderátorky: Blond je minulosťou! A čo tie záhadné slová o mužoch?
Domáci prominenti
Zara Larsson, Grammy 2026
Nepríjemný zážitok slávnej speváčky: Počas koncertu sa jej zlomil opätok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najvzácnejší park Európy nájdete
Najvzácnejší park Európy nájdete pri poľskom zámku, niektoré stromy tam majú mená
dromedar.sk
TENTO TRIK vám pomôže
TENTO TRIK vám pomôže udržať záchod čistý na dlhú dobu, stačí pridať kocky ľadu!
Zaujímavosti
Umývanie okien bez šmúh?
Umývanie okien bez šmúh? Tento trik vám ušetrí čas aj nervy, výsledok vás prekvapí
Zaujímavosti
Robíte to správne? Dentálna
Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nové AI funkcie v
Nové AI funkcie v HONOR 600 ťa dostanú. Väčšina z nich už s tebou hovorí po slovensky
vosveteit.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!

Šport

Najťažšie chvíle v histórii: Slavia uzavrela tribúnu a vyradila hráčov, Slovák Surovčík čelil brutálnemu ataku
Najťažšie chvíle v histórii: Slavia uzavrela tribúnu a vyradila hráčov, Slovák Surovčík čelil brutálnemu ataku
Chance liga
Svitá nádej pre reprezentáciu na posily? Traja Slováci vrátane Chromiaka sú voľní, Beluško bojuje
Svitá nádej pre reprezentáciu na posily? Traja Slováci vrátane Chromiaka sú voľní, Beluško bojuje
Zámorské súťaže
Takto vyzerá reprezentácia Slovenska: Rapoš s Lovašom schmatli ďalšie kovy
Takto vyzerá reprezentácia Slovenska: Rapoš s Lovašom schmatli ďalšie kovy
Parašport
VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
Chance liga

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Vedci našli proteín, ktorý môže pri Alzheimerovej chorobe brzdiť čistenie mozgu. Súvisí aj s cukrovkou a obezitou
Vedci našli proteín, ktorý môže pri Alzheimerovej chorobe brzdiť čistenie mozgu. Súvisí aj s cukrovkou a obezitou
Správy
Američania hlásia prelom v jadrovej energetike. Nové tóriové palivo môže z reaktora vytiahnuť viac energie a znížiť množstvo odpadu
Američania hlásia prelom v jadrovej energetike. Nové tóriové palivo môže z reaktora vytiahnuť viac energie a znížiť množstvo odpadu
Správy
Vedci vyvinuli látku, ktorú stačí vstreknúť do krvi a začne liečiť poškodené tkanivá: Už sa pripravujú aj klinické testy na ľuďoch
Vedci vyvinuli látku, ktorú stačí vstreknúť do krvi a začne liečiť poškodené tkanivá: Už sa pripravujú aj klinické testy na ľuďoch
Veda a výskum
Poľsko už o pár dní prepíše históriu NATO. Ako prvé na východnom krídle nasadí stealth stíhačky F-35
Poľsko už o pár dní prepíše históriu NATO. Ako prvé na východnom krídle nasadí stealth stíhačky F-35
Vojenská technika

Bývanie

Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?

Pre kutilov

Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie je to len láska, z futbalistu a „Spice Girl“ vznikla značka: Beckhamovci vybudovali impérium, ktoré nemá konkurenciu
Zahraničné celebrity
Nie je to len láska, z futbalistu a „Spice Girl“ vznikla značka: Beckhamovci vybudovali impérium, ktoré nemá konkurenciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Fico mení na
Domáce
AKTUÁLNE Fico mení na poslednú chvíľu plány: URGENTNÁ PORADA po návrate z Moskvy! Nejde ani na oslavy konca vojny
Veľké nočné rošády v
Domáce
Veľké nočné rošády v Bratislave: VIDEO Uzavreli viaceré cesty, obmedzili aj letisko! Poznáme DÔVOD
Michal Šimečka a Robert
Domáce
PRIESKUM ukázal, koho chcú Slováci za premiéra: Fico a Šimečka sú na tom rovnako! Prvenstvo im vyfúkol iný známy politik
Ilustračné foto
Domáce
Obrovská tragédia v Šali: 16-ročný chlapec si chcel urobiť fotku na sociálnu sieť! Zasiahol ho elektrický prúd

Ďalšie zo Zoznamu