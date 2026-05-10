Kris Jenner vyoperovali maternicu: Zdravie jej ničili zväčšujúce sa cysty!

USA - Americká televízna hviezda a manažérka rodiny Kardashianovcov Kris Jenner sa v najnovšom podcaste otvorene rozhovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju priviedli až k hysterektómii – chirurgickému odstráneniu maternice.
Sedemdesiatročná „momagerka“ vystúpila v podcaste SHE MD, ktorý moderuje jej osobná lekárka Dr. Thaïs Aliabadi spolu s Mary Alice Haney. KrisnJenner v rozhovore priznala, že počas bežného preventívneho vyšetrenia jej lekári objavili malé útvary na vaječníkoch. „Našli maličký fliačik na mojich vaječníkoch,“ spomínala hviezda reality šou. Lekári sa podľa nej rozhodli nález sledovať a pravidelne kontrolovať.
O rok neskôr sa však ukázalo, že útvary mierne narástli. Hoci boli cysty označené za nezhubné, lekárka odporučila operáciu. Dr. Aliabadi vysvetlila, že po menopauze už ženy neovulujú, a preto by sa na vaječníkoch nemali objavovať nové útvary či rastúce cysty. „Ak sa niečo na vaječníku zväčšuje, nepáči sa mi to,“ uviedla lekárka v podcaste. Dodala však, že väčšina podobných nálezov býva neškodná.
Podľa odborníkov sú cysty na vaječníkoch pomerne bežné. Ide o vačky naplnené tekutinou, ktoré sa často objavia prirodzene a po určitom čase samy zmiznú bez liečby. Existujú dva hlavné typy cyst: funkčné cysty, ktoré vznikajú počas menštruačného cyklu a patologické cysty, spôsobené abnormálnym rastom buniek alebo ochoreniami, ako je endometrióza. Väčšina cyst nespôsobuje žiadne príznaky. Ak však prasknú alebo výrazne narastú, môžu vyvolať bolesti panvy, nadúvanie, problémy s močením, bolestivý pohlavný styk či nepravidelnú menštruáciu.
Kris Jenner priznala, že po zvážení všetkých rizík sa rozhodla podstúpiť hysterektómiu - odobratie maternice. „Už túto časť tela nepotrebujem a nechcela som riskovať žiadne ďalšie zdravotné komplikácie,“ povedala matka šiestich detí. Svoj typický humor však nestratila ani počas vážnej témy. So smiechom poznamenala: „Ktovie, čo všetko tam ešte mohli nájsť.“
Lekárka následne prezradila, že celú operáciu dokonca natočila na video. „Mám pre teba záznam tvojej operácie. Trvá 22 minút,“ zažartovala. Na záver rozhovoru si obe pripomenuli, že Jennerina maternica „priniesla svetu“ známe mená rodiny Kardashian-Jenner – Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner či Kylie Jenner. „Bola to naozaj dobrá maternica,“ uzavrela Kris Jenner s úsmevom.