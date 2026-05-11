Slávny pretekár sa s priateľkou poriadne oddali vášni: Jazykové tornádo v mori!

KARIBIK - Pilot Formuly 1 Max Verstappen po Veľkej cene Miami vymenil adrenalín na trati za horúce chvíle v Karibiku. So svojou partnerkou Kelly Piquet si užívali romantický oddych pri mori a rozhodne nešetrili nežnosťami.
Šampión Formuly 1 Max Verstappen si po hektickom víkende na Veľkej cene Miami doprial zaslúžený oddych v exotickom Karibiku. Spoločnosť mu robila jeho partnerka Kelly Piquet a dvojica rozhodne nepôsobila, že by si chcela len pokojne vychutnávať slnko. Naopak – počas romantických chvíľ pri mori medzi nimi lietali iskry na všetky strany.
Známy pretekár, ktorý je na okruhoch povestný chladnou hlavou a nekompromisnou jazdou, tentoraz ukázal svoju nežnejšiu stránku. Pár si užíval spoločné chvíle ďaleko od ruchu paddocku a objektívov fotografov. Napriek tomu sa im nepodarilo uniknúť pozornosti okolia, keďže ich romantické gestá v tyrkysovej vode pôsobili viac než výrečne. V mori sa totiž tak vášnivo bozkávali, že to miestami pôsobilo ako jazykové tornádo.
Dovolenka v Karibiku prišla pre Verstappena v ideálnom čase. Po sérii náročných pretekov a neustálom cestovaní si mohol konečne dopriať chvíľu pokoja, vypnúť od adrenalínu a venovať sa súkromiu. Kelly mu počas celej pauzy robila spoločnosť a bolo vidieť, že ich vzťah je stále veľmi silný. Fanúšikov však aj tak potešili paparazzi zábery, na ktorých pôsobili mimoriadne zamilovane.