Finálový koberec Let's Dance: Zaľúbenci Marcinková s Kerešom, Dobrík so ženským detailom!

BRATISLAVA - Finále Let's Dance prinieslo nielen veľkolepé tanečné výkony, ale aj prehliadku známych tvárí a odvážnych outfitov. Do bratislavskej Incheby dorazili celebrity, herci aj bývalí súťažiaci, aby podporili svojich favoritov.
Včera večer sa v bratislavskej Inchebe konalo dlhoočakávané finále obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, ktoré prilákalo množstvo známych tvárí slovenského šoubiznisu aj verných fanúšikov. Atmosféra bola od prvých momentov nabitá emóciami, napätím a očakávaním, keďže o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu bojovali tie najlepšie páry tejto série. Každý z prítomných mal svojich favoritov a celé publikum si finálový večer užívalo naplno.
Víťaz však mohol byť len jeden – a tým sa stala herečka Zuzana Porubjaková spolu s tanečníkom Matyášom Adamcom. Ich výkony počas celej sezóny patrili medzi najsilnejšie a vo finále definitívne presvedčili divákov aj porotu, že titul im právom patrí. Veľkolepé finále si nenechalo ujsť ani množstvo celebrít.
V hľadisku nechýbala legenda slovenskej hudobnej scény Marika Gombitová, ktorá svojou prítomnosťou potešila mnohých fanúšikov. Na červenom koberci sa ukázala aj moderátorka Marianna Ďurianová so synom. Pozornosť fotografov si získala aj herečka Anna Jakab Rakovská, rovnako ako hviezdy seriálu Sľub Kristína Sisková a Kristián Macháček. Medzi hosťami nechýbala ani moderátorka Janka Slačková.
Podporiť svojich bývalých kolegov prišli aj viacerí vyradení súťažiaci aktuálnej série. V publiku sedeli napríklad Juraj Mokrý, Nela Pocisková či Vlado Kobielsky, ktorí si finálový večer evidentne užívali. Veľkú pozornosť vzbudila aj herečka Gabika Marcinková, ktorá dorazila v spoločnosti svojho partnera Miňa Kereša.
Do Incheby zavítali aj herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorí prišli podporiť svojho kolegu Ján Koleník. Herečka Jana Majeská aj herec Ján Dobrík stavili na výrazné a dychberúce outfity. Práve Ján Dobrík však vyvolal najväčší rozruch svojím netradičným módnym detailom. K extravagantnému outfitu totiž zvolil výraznú náušnicu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%