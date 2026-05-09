Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!

LONDÝN - Sarah Ferguson opäť čelí explozívnym obvineniam. Nová kniha Entitled od biografa Andrewa Lownieho tvrdí, že bývalá vojvodkyňa z Yorku mala roky udržiavať tajný vzťah typu „priatelia s výhodami“ so Seanom „Diddym“ Combsom. A to nie je všetko. Podľa zdrojov mala doslova posadnutosť bohatými a mocnými mužmi z Ameriky, a údajne bola pripravená vydať sa za kohokoľvek, kto by jej zabezpečil luxusný život. Vrátane Jeffreyho Epsteina!
Sarah Ferguson, známa ako Fergie, sa celé roky snažila pôsobiť ako sympatická exmanželka princa Andrewa, ktorá si po škandáloch našla pokojnejší život. Lenže nové tvrdenia z knihy Entitled: The Rise and Fall of the House of York (Oprávnený: Vzostup a pád rodu Yorkovcov) maľujú úplne iný obraz. Podľa výbušných pasáží, ktoré zverejnili Daily Mail aj Page Six, mala Ferguson po rozvode doslova loviť bohatých a vplyvných Američanov. Jeden zo zdrojov v knihe tvrdí, že „nebolo tajomstvom“, ako veľmi túžila vydať sa za „bohatého a mocného muža z USA“.
A práve do tejto mozaiky zapadá aj meno Seana „Diddyho“ Combsa. Podľa knihy sa mali prvýkrát stretnúť už v roku 2002 na večierku organizovanom Ghislaine Maxwellovou – dnes neslávne známou spolupracovníčkou Jeffreyho Epsteina. Údajný vzťah medzi Fergie a Diddym sa mal naplno rozbehnúť o dva roky neskôr a trvať celé roky. Zdroj blízky Combsovi dokonca tvrdí, že rapper bol britskou aristokraciou posadnutý a Fergie mala byť jednou z jeho najbližších „kráľovských trofejí“.