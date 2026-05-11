Zvláštne manévre pravej ruky Šimečkovej: Krátko po prevalení falšovaných dokumentov predáva DOM!

BRATISLAVA - Prípad falšovania dokumentov v Projekte Fórum naberá na obrátkach a pozornosť pútajú aj paralelné udalosti, ktoré sa okolo dvojice Marta Šimečková a Andrea Puková dejú. Práve druhá spomínaná je v prípade spomínaná ako tá, ktorá mala mať na starosti účtovníctvo združenia a teraz sa navyše zbavuje nehnuteľnosti.
Šimečkovej spolupracovníčka z Projektu Fórum totiž predáva dom v lukratívnej časti Bratislavy a jeho hodnota má predstavovať vyše milióna eur.
Ide o rodinný dom na Desiatej ulici na Kolibe. Odhad sa podľa portálu Aktuality.sk pohybuje na úrovni 1,5 milión eur. Portál prízvukuje, že inzerát na nehnuteľnosť sa objavil len necelý týždeň po tom, čo sa Marta Šimečková dostala pod paľbu otázok novinárov a veľkej pozornosti. Zlom v prípade Projekt Fórum prišiel po tom, čo Šimečková zverejnila na webe všetky dokumenty z účtovníctva a vyplývajú z nich znepokojivé závery. Ide práve o falšované výpisy účtov, za ktorými má stáť Puková.
Vo štvrtok na webe luxusnej realitnej kancelárie Sotheby's pribudol inzerát práve na túto nehnuteľnosť, ktorá bola skolaudovaná v roku 1977 a dispozične pozostáva z troch nadzemných podlaží. "Prízemie tvorí garáž pre jeden automobil, technické zázemie, komora, kotolňa, práčovňa, sklad a z exteriéru prístupný ďalší sklad záhradného náradia. Prvé poschodie predstavuje hlavnú spoločenskú časť domu s obývacou izbou so vstupom na terasu, jedálenskou zónou plynulo prepojenou s oddychovou časťou s krbom, kuchyňou a kúpeľňou," uvádza sa v inzeráte.
Dom sa novinárom podarilo identifikovať aj na základe na meter presne rovnajúcej sa rozlohy, ktorú už skôr uvádzal Projekt Fórum a na záberoch v inzeráte sa dokonca nachádzajú aj tie isté kusy nábytku, ktoré Puková pred rokmi ukazovala Denníku N.
Je v tom ale háčik, lebo dom sa predáva nezariadený. Nový vlastník tak nedostane nábytok. Ten by teoreticky mohol slúžiť aj ako potenciálny dôkaz v spomínanej kauze Projektu Fórum. Puková dom zdedila, aspoň tak sa to uvádza v liste vlastníctva. Na otázky Aktualít neodpovedala.