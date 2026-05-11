Mysteriózna smrť v Texase: V nákladnom vagóne objavili telá šiestich ľudí

WASHINGTON - Šesť ľudí našli v nedeľu mŕtvych v nákladnom vagóne na juhu amerického štátu Texas. Informuje o tom agentúra AFP a televízia CNN a NBC News.
Telá objavil zamestnanec železničnej spoločnosti Union Pacific neďaleko americko-mexickej hranice, uviedla podľa denníka The New York Times (NYT) polícia v meste Laredo. Príčina smrtí je predmetom vyšetrovania.
V čase nájdenia tiel dosahovali teploty v oblasti približne 32 stupňov Celzia. V roku 2023 zomreli v Texase dvaja migranti po tom, čo boli uväznení v rozhorúčenom vagóne. Rok predtým zomrelo až 53 utečencov v prehriatom prívese nákladného auta.