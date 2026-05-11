V prípade útoku v Spišskej Starej Vsi vypovedal psychiatrický znalec

PEZINOK - V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, vypovedal v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Ten podrobne rozobral duševný stav obžalovaného Samuela S. v dobe spáchania skutku, ako aj v súčasnosti. Naplánované je aj čítanie znaleckých posudkov.
Podľa znalca sa u obžalovaného v čase spáchania skutku prejavila osobnosť plná konfliktov. Samuel S. trpí podľa znalca poruchou osobnosti s oslabenou reguláciou emócií a myslenia. Motivácia skutku u obžalovaného vyplývala podľa znalca z osobnostných predispozícií, nešlo o chorobnú motiváciu. U Samuela S. sa podľa znalca naďalej prejavuje nenávistný vzťah voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný. Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v deň skutku do školy s cieľom vraždiť.
Obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatikami mu podľa jeho slov nepomáha.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.