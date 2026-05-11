Príde vytúžený dážď, o pár hodín vypuknú aj BÚRKY: MAPA, ako budú postupovať! Hrozí aj ORKÁN

BRATISLAVA - Slovensko sa po týždňoch extrémneho sucha konečne dočká výraznejšej vlny zrážok, ktorá môže priniesť desiatky milimetrov dažďa a lokálne aj silné búrky. Najviac má zapršať na strednom a východnom Slovensku, kde môžu úhrny dosiahnuť až okolo 60 mm. Meteorológovia však upozorňujú, že okrem intenzívnych zrážok treba počítať aj s veľmi silným vetrom, ktorý môže na horách dosiahnuť silu orkánu a v nižších polohách prekročiť 90 km/h.

Najnovšie výpočty numerických modelov potvrdzujú, že Slovensko má pred sebou konečne výraznejšiu vlnu zrážok. Po tom, čo minulý týždeň dorazila vytúžená vlaha najmä na východ krajiny a zmiernila len povrchové sucho, tentoraz sa dážď rozšíri na celé územie. Predpoveď je čoraz priaznivejšia a sľubuje desiatky milimetrov zrážok.

Prvé zrážky sa objavili už medzi 7:00 h a 9:00 h na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Išlo o prehánky a slabší dážď, ktorý priniesol len jednotky milimetrov. Do 15:00 h bude situácia relatívne pokojná a na väčšine územia spadne maximálne do 10 mm.

Popoludní udrú búrky a zrážky výrazne zosilnia

V druhej polovici dňa sa začne formovať hlavná vlna búrok. Najskôr vzniknú v Nemecku, Česku a Rakúsku, no medzi 15:00 h a 18:00 h sa začnú tvoriť aj na západnom, južnom a postupne na celom Slovensku. Informuje o tom portál o počasí iMeteo.sk, podľa ktorého budú búrky súvisieť so studeným frontom, ktorý sa bude presúvať smerom na východ.

Po 21:00 h začnú búrky prechádzať do trvalejšieho dažďa. Večer a noc budú na mnohých miestach sprevádzané intenzívnymi zrážkami, ktoré ustúpia až v utorok ráno na západe a popoludní aj na východe.

Kde zaprší najviac?

Priemerne by malo na Slovensku spadnúť okolo 30 litrov zrážok na meter štvorcový, no lokálne to bude výrazne viac. Najvyšší potenciál na výdatné zrážky má stredné Slovensko, východná časť východného Slovenska, východ Nitrianskeho kraja, západ Košického kraja a krajné východné regióny.

V týchto oblastiach môže spadnúť aj okolo 60 mm, najmä tam, kde budú búrky najsilnejšie. Intenzita dažďa môže počas búrok ojedinele presiahnuť 10 mm za hodinu.

Očakávané zrážky výrazne pomôžu najmä pôde, ktorá je po suchom apríli a slabších zrážkach z minulého týždňa stále deficitná. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že na definitívne ukončenie sucha by Slovensko potrebovalo niekoľkodňový trvalý dážď.

Vietor môže dosiahnuť silu orkánu

Meteorológovia okrem toho varujú aj pred silným vetrom, ktorý by mal viaceré časti Slovenska zasiahnuť v utorok. Silný vietor začne naberať na sile už v pondelok, a to najskôr na horách, kde nárazy dosiahnu 70 až 80 km/h. V nížinách bude spočiatku veterno, no ešte bez nebezpečných hodnôt. Vietor dočasne zoslabne v noci na utorok, no ráno opäť výrazne zosilnie. Na horách môže mať až silu orkánu a v nižších polohách dosiahnuť približne 90 km/h. Meteorológovia vydali výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách pre severné a stredné oblasti Slovenska, ktorá platí od utorka 9:00 h do 17:00 h.

Najsilnejšie poryvy sa však očakávajú na západnom a východnom Slovensku, pričom veľmi veterno bude prakticky na celom území. Výstrahy prvého stupňa platia na západe od utorka 6:00 h, na východe od 11:00 h a potrvajú do 18:00 h. 

